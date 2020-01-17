Российский "Крушитель" мог договориться с "избитой" мирно, но зажал 650 000 долларов

Сергей Ковалев / Фото: Instagram

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев никак не уладит свои проблемы с законодательством США. Суд Калифорнии никак не может вынести вердикт по делу о предполагаемом нападении "Крушителя" на американскую модель Джейми Фронтц, которая утверждает, что летом 2018 года Ковалев избил ее на одной из вечеринок после того, как она отвергла его ухаживания. Ранее мы писали, что суд над российским боксером опять перенесли.

Портал TMZ утверждает, что конфликт мог быть исчерпан без судебных вердиктов, но Ковалев отказался выплатить пострадавшей оговоренную компенсацию. "Фронтц подала иск к Ковалеву на 8 млн долларов, однако она утверждает, что согласилась уменьшить сумму после достижения конфиденциальной договоренности с боксером. По словам Фронтц, Ковалев не выполнил свою часть сделки, из-за чего она раскрыла условия секретного договора в новом иске", – пишет TMZ.

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По информации издания, Ковалев согласился выплатить Фронтц 650 тысяч долларов тремя платежами. Однако в октябре боксер сократил сумму первого транша, которая должна была составить 250 тысяч долларов, а затем и вовсе прекратил выплаты. Фронтц уверена, что Ковалеву не составило бы труда собрать указанную сумму, особенно с учетом гонорара в размере 10 млн долларов за последний бой против Сауля Альвареса. Неизвестно, сколько денег требует девушка в новом иске, однако эта сумма наверняка превышает 650 тысяч долларов.

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