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Суд над российским боксером, которого обвиняют в избиении женщины, опять перенесли

8 января, 13:52

Сергея Ковалев может сесть в тюрьму на четыре года

Сергей Ковалев

Сергей Ковалев / Фото: AFP

Судебное разбирательство в отношении бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева в деле об избиении женщины вновь перенесено. В понедельник состоялось очередное слушание, на котором должна была стать известна дата начала суда над боксером. Ранее мы давали видео нокаута в поединке Ковалев – Альварес.

Смотрите обзор боя Альварес – Ковалев

Проморолик боя Альварес – Ковалев

Как следует из протокола слушания, Ковалев принял решение отказаться от услуг адвоката Дмитрия Горина. Теперь его представляет Кит Бруно. Очередное слушание назначено на 8 апреля.

Первоначально суд над Ковалевым должен был состоятся 25 ноября прошлого года.

Сергей Ковалев

Сергей Ковалев / Фото: AFP

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В июне 2018 года американская модель Джейми Фронтц обвинила Ковалева в том, что он избил ее после отказа заняться сексом на одной из вечеринок в Биг Бэр Лейк, штат Калифорния.

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Фронтц сообщила, что боксер сломал ей нос, у модели были диагностированы сотрясение мозга и смещение шейного диска. Также она заявила, что экс-чемпион мира пнул ногой ее собаку.

Россиянин был арестован, но вскоре отпущен под залог в 50 тысяч долларов. Если вина Ковалева будет доказана, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что насильник Емельяненко дерзко ответил на вызов главы Чечни. Российский боец готов выйти на ринг против Кадырова.

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бокс боксер Сергей Ковалев

Источник: ESPN

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