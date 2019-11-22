"Возможно, он был пьян": глава WBC посрамил боксера из России за обвинения в адрес Альвареса

Сергей Ковалев признался, что еще до боя знал, что проиграет мексиканскому чемпиону

Сауль Альварес - Сергей Ковалев / Фото: Reuters

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Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман отреагировал на слова российского боксера Сергея Ковалева, который заявил, что его поставили в такое положение, что он никак не мог победить мексиканца Сауля Альвареса. Напомним, Ковалев был нокаутирован в Саулем Альваресом в 11-м раунде боя за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. Ранее мы давали видео нокаута в поединке Ковалев – Альварес.

"Учитывая все те условия, в которые я был поставлен перед боем с Канело, было невозможно выиграть этот бой, подойти в нужной форме, в которой можно одержать победу над этим кабанчиком. Я залез в эту весовую категорию муками и бессонными ночами. Конечно, потому что это было финансово интересное предложение. Канело и его команда все просчитали. У меня была одна подготовка, потом бой перенесли на август, вторая подготовка. Потом третья подготовка. Я таким образом исшатал организм. Не понял, как я до 11-го раунда дожил, у меня уже после 7-го "бензин" начал кончаться" – признался россиянин.

Сауль Альварес – Сергей Ковалев / Фото: Reuters

Такие слова возмутили Сулеймана. Он назвал заявление "ужасным, запоздалым и почти трусливым", а также предположил, что Ковалев говорил это в состоянии алкогольного опьянения.

"Публичные оправдания – неправильная форма в мире спорта, они загрязняют наш спорт. За такие заявления должны наступить серьезные последствия. "Крашер" должен признать, что его нокаутировал боксер меньших габаритов, и теперь он просто хочет очистить свою репутацию за счет каких-то сомнений в чистоте бокса. "Возможно, Сергей был не в своей лучшей форме и пьян. Я увидел бой как великий триумф Канело, экстраординарное достижение, нейтрализацию всех сильных сторон Ковалева. Канело – лучший боец мира, и этот факт необходимо принять. Всемирный боксерский совет им очень гордится" – заявил Сулейман для fightnews.com.

Ранее мы писали, что Ковалеву запретили возвращаться на ринг после тяжелого нокаута от Альвареса. Российский боксер не сможет боксировать до 2 января 2020 года.

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