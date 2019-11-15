Российский "Отец MMA" избит в Израиле: видео нокаута в бою Харитонов – Васселл

Сергей Харитонов проиграл Линтону Васселу / Фото: Facebook

Знаменитый российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов, которого даже называют "Отцом ММА", в ночь на пятницу проиграл техническим нокаутом британскому спортсмену Линтону Васселу в главном бою турнира Bellator 234 в Тель-Авиве (Израиль). Поединок завершился во втором раунде после того, как рефери принял решение остановить избиение россиянина, лежавшего на животе и уже не оказывавшего сопротивления.

Видео остановки боя Харитонов – Васселл:

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Теперь в послужном списке 39-летнего Сергея Харитонова 30 побед и 8 поражений, а 36-летний Линтон Васселл одержал 20 победу в 28 боях.

После поражения Сергей Харитонов рассказал, что во время поединка получил тяжелую травму колена. Российский боец записал видеообращение, на котором извинился перед фанатами, а также рассказал о повреждении. На видео заметно, как россиянин держит на левом колене мешок со льдом. По словам Харитонова, он порвал связку колена. Отметим, что если речь идет о передней крестообразной связке, то спортсмен выбыл минимум на полгода. Учитывая возраст Харитонова (39 лет), не исключено, что это может стать концом его карьеры.

Сергей Харитонов рассказал о травме колена Видео: Instagram

"Расстроил вас сегодня всех. В первом раунде порвал связку. Остановится не мог, бился дальше. Сделаю операцию и вернусь еще сильнее", – обратился Харитонов к болельщикам.

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