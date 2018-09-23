Российский промоутер Хрюнов считает, что Поветкину после поражения от Джошуа нужно завершать карьеру

Российский боксер Александр Поветкин, несмотря на поражение в бою с британцем Энтони Джошуа, остается выдающимся спортсменом, достигшим больших высот, но ему вряд ли стоит продолжать карьеру, заявил российский промоутер Владимир Хрюнов. В субботу на лондонском стадионе "Уэмбли" Джошуа в седьмом раунде нокаутировал Поветкина и защитил титулы WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.

"Думаю, бой, особенно в начале, был очень конкурентный. А дальше стали сказываться разница в возрасте и габариты. Но давайте посмотрим на всю карьеру Александра Поветкина и что он уже сделал в спорте. Александр – человек, который выиграл в боксе вообще все, что возможно, на протяжении практически 20 лет он был мотиватором заниматься спортом и боксом, был настоящим русским витязем", – сказал Хрюнов.

"А к произошедшему вчера надо отнестись как к спортивному результату – к сожалению, не в пользу Саши. Для меня это тоже целая трагедия, я не спал всю ночь, переживаю. Но мы можем гордиться Александром Поветкиным, у него была выдающаяся карьера. Думаю, он найдет чем заняться, если все же решит завершить карьеру. Я думаю, нет причин ее продолжать. Он дошел до самой вершины. Он востребованный и уважаемый человек в стране", – добавил Хрюнов.

Интересно, что после поединка Джошуа зашел в раздевалку Поветкина и поблагодарил его за хороший поединок. "Удачи, Поветкин. Всего наилучшего в будущем", – написал Джошуа в своем Twitter.