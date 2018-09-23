Джошуа пошел в раздевалку к Поветкину, чтобы поблагодарить за бой
Британец сохранил чемпионские пояса у себя
В Лондоне на арене "Уэмбли" прошел вечер профессионального бокса, главным событием которого стал титульный поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO, IBF Энтони Джошуа и бывшим чемпионом мира по версии WBA Regular Александром Поветкиным, который завершился победой Джошуа нокаутом в 7-м раунде.
После завершения поединка британец зашел в раздевалку соперника поблагодарить за бой. "Удачи, Поветкин. Всего наилучшего в будущем", – написал Джошуа в своем Twitter.
Udachi Povetkin. All the best for your future #AJBXNG pic.twitter.com/xu5U460xyj— Anthony Joshua (@anthonyfjoshua) 22 сентября 2018 г.
Это поражение стало для Поветкина первым нокаутом и вторым в карьере при 34 победах (24 – нокаутом). Британский боксер одержал 22-ю победу на профессиональном ринге (21 – нокаутом).
Следующим соперником Энтони Джошуа может стать победитель поединка Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри. Боксеры договорились встретиться 1 декабря. На кону будет стоять чемпионский пояс по версии WBC, которым сейчас владеет Уайлдер.
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