Джошуа пошел в раздевалку к Поветкину, чтобы поблагодарить за бой

Сегодня, 09:21

Британец сохранил чемпионские пояса у себя

Джошуа уверенно выиграл бой. Фото AFP
Джошуа уверенно выиграл бой. Фото AFP

В Лондоне на арене "Уэмбли" прошел вечер профессионального бокса, главным событием которого стал титульный поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO, IBF Энтони Джошуа и бывшим чемпионом мира по версии WBA Regular Александром Поветкиным, который завершился победой Джошуа нокаутом в 7-м раунде.

После завершения поединка британец зашел в раздевалку соперника поблагодарить за бой. "Удачи, Поветкин. Всего наилучшего в будущем", – написал Джошуа в своем Twitter.

Это поражение стало для Поветкина первым нокаутом и вторым в карьере при 34 победах (24 – нокаутом). Британский боксер одержал 22-ю победу на профессиональном ринге (21 – нокаутом).

Следующим соперником Энтони Джошуа может стать победитель поединка Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри. Боксеры договорились встретиться 1 декабря. На кону будет стоять чемпионский пояс по версии WBC, которым сейчас владеет Уайлдер.

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Championat.ru

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