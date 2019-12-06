Руис превращается в Валуева: "Теперь уже очевидно – Джошуа завалит этого чувака"

За исключением российского великана, никто еще не подходил к защите титулов таким тяжелым, как Энди

Энди Руис / Фото: Reuters

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А не проел ли пухлый мексиканец свою подготовку к реваншу? Результаты взвешивания толстяка Энди Руиса перед субботним поединком с Энтони Джошуа заставили болельщиков засомневаться в шансах действующего чемпиона, под весами у которого в пятницу выскочила очень серьезная цифра – 128,4 кг.

"Ни один супертяжеловес никогда не входил в защиту титула тяжелее, чем Энди Руис. За исключением Николая Валуева, который весил не менее 140 кг в каждой защите двух титулов, которые проводил в 2000-х", – написал у себя в Twitter журналист ESPN Дан Рафаэль

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Болельщики продолжили в соцсетях мысль журналиста.

"Ничего вы не понимаете, просто Энди Руис пытается побить все рекорды, в том числе, и по весу", – иронизируют одни.

"Да там одно сомбреро завесило 12 кило", – шутят другие.

Третьи более категоричны: "Теперь нет никаких сомнений, что Джошуа завалит этого чувака. Как видим, если один боец серьезно готовился к реваншу, то второй все это время не мог оторваться от пончиков".

Смотрите, как Руис тренировался перед ответкой с Джошуа

Энди Руис на тренировке Видео: Instagram

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