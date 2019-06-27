Самая-самая арена: названо место проведения боя Ломаченко – Кэмпбелл

Поединок украинца и британца примет арена того города, в котором оба соперника стали олимпийскими чемпионами

Василий Ломаченко.

Промоутер компании Matchroom Boxing Эдди Хирн назвал место проведения поединка Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) - Люк Кэмпбелл (20-2, 18 КО) за пояса WBC, WBA и WBO в легком весе. Ранее WBC уже назвал дату поединка двух олимпийских чемпионов - 31 августа, а Хирн заявил, что бой пройдет в Лондоне на Арене О2. Отметим, что два пояса из тех, которые будут на кону в этом поединке (WBA и WBO), принадлежат украинцу. Тогда как пояс WBC является вакантным.

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Арена О2 - многоцелевой крытый стадион, расположенный в центре развлекательного комплекса The O2 на полуострове Гринвич в Юго-Восточном Лондоне. Вмещает до 23000 человек в зависимости от события. Это одна из крупнейших крытых арен в Европе, наряду с Manchester Evening News Arena, Lanxess Arena в Кельне, Ареной Белграда и "Олимпийским" в Москве. В 2008 году лондонская O2 Арена стала самым загруженным стадионом в мире, обогнав MEN Arena в Манчестере.

Как мы писали ранее, Ломаченко рассказал, почему выставляет на бой с Кэмпбеллом оба своих пояса: "Это придает мне мотивации. Если ты являешься чемпионом и ты действительно считаешь себя лучшим, то чего тебе бояться и зачем держать пояс по одной версии, а выставлять по другой? Ты – чемпион по двум версиям, так, пожалуйста, доказывай, что так и есть на самом деле".

А на днях Василий Ломаченко показал свою тренировку в Таиланде.

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