Владимир Кличко едва не погиб во время пожара на яхте

Украинский боксер вместе с семьей отдыхал на арендованной яхте в Испании

Владимир Кличко. Фото: Twitter

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко со своей семьей чуть не погиб во время отдыха на Мальорке, Испании. Как сообщает немецкое издание Bild. По данным СМИ, на арендованной украинцем яхте случился пожар. К счастью, пожарные и спасатели вовремя прибыли на судно и спасли всех пассажиров. Сообщается, что пожар произошел в машинном отделении яхты. Самое страшное, что в момент инцидента яхта находилась в 11 километрах от берега.

"Пожарники сделали все возможное, чтобы взять ситуацию под контроль и вывезти всех на берег как можно быстрее", – приводит слова Кличко Bild.

Ранее мы писали, что Кличко-младший поразил своим трюком на волне: захватывающее видео с Днепра. Если Владимир будет столь же крепко стоять на ногах в ринге, то может смело возобновлять карьеру боксера.

Напомним, что в середине июня самая старая фанатка Кличко умерла в возрасте 112 лет. В доме престарелых в Гамбурге скончалась Лидия Смуда, которую называли самой пожилой болельщицей Владимира Кличко.

Недавно мы писали, что бывший тренер Владимира Кличко сообщил, что украинец не вернется на ринг. Джонатон Бэнкс рассказал, что много общался с Кличко до его ухода из спорта и уверен, что украинец не передумает.

Бывшую жену Владимира Кличко побил собственный парень:

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