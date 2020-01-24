Самый дикий бой королевского дивизиона: Большой Джордж с трудом выкарабкался в драке с уголовником

Джордж Форман - Рон Лайл / Фото: Pinterest

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10 января легендарному Джорджу Форману исполнилось 70 лет, а сегодня, 24 января, годовщина его драматичной драки с железным кулаком Денвера Роном Лайлом за вакантный титул NABF. В 1976 году авторитетное издание The Ring назвало их схватку боем года, а ряд специалистов считают ее одной из самых брутальных и даже диких в супертяжелом весе. Четвертый раунд в 2001 году все тот же The Ring назвал шестым самым захватывающим раундом в истории бокса.

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Лайл завоевал публику благодаря зрелищности и динамичности своих поединков – особенно хорошо ему удавались столкновения с именитыми тяжеловесами своего времени – легендарным Мохаммедом Али, бывшим чемпионом мира WBA Джимми Эллисом и, конечно, Форманом, который только-только лишился своего звания абсолютного. Лайл был ярким панчером, работал в открытой стойке, как бы предлагаю сопернику идти и нападать, и превращал любой поединок в жестокий размен ударами. А создавался кровожадный имидж Рона за решеткой, куда он попал в 19.



Лайл на тренировке

Лайл провел семь с половиной лет в тюрьме за убийство второй степени, в течение которых сам чуть не погиб – в одной из драк он получил ножевое ранение, после которого пережил две клинические смерти на операционном столе. Эта известность только добавила к его мистике имиджа бесстрашной машины разрушения. Там же, в тюрьме, он сначала обрел, а потом и отточил свои боксерские навыки и дебютировал на профессиональном ринге по сегодняшним меркам поздно – в возрасте 30 лет.

Для 27-летнего Формана этот бой стал возвращением в ринг после первого в карьере поражения – от Мухаммеда Али. После "Грохота в джунглях" Большой Джордж, потерявший свою ауру непобедимости, ждал 15 месяцев, чтобы вновь решиться боксировать. И поединок с таким кровожадным соперником, как Лайн стал отличным показателем его готовности, а также, как писали некоторые СМИ, его искуплением. Хотя и сам Форман, который и сегодня остается самым возрастным чемпионом-тяжеловесов, на тот момент еще не задумывался о карьере проповедника и был очень жестким парнем.



Форман в 1973 году. Фото Bert Verhoeff, Nationaal Archief, Den Haag, Rijksfotoarchief: ANEFO

Некоторые критики считают, что первые два раунда этого поединка были не слишком интересными, однако уже в конце первого Лайл потряс соперника, правда, не сумел развить этот успех. Второй и третий раунды прошли уже с преимуществом Формана, который наконец-то вспомнил, кто в этом ринге великий. Он загнал Лайла в угол и пробивал серии ударов.

В начале четвертого раунда уже Рон пошел в атаку, не собираясь оставаться мальчиком для битья, и вскоре отправил Формана в нокдаун. Тот поднялся и вскоре уже на настиле ринга оказался Лайл, который, впрочем, тоже не стал залеживаться. Зрители были в восторге от такого зрелища. А тут еще за две секунды до конца второго раунда боец из Денвера снова уронил Большого Джорджа.

"Помимо моей победы над Джо Фрейзером, принесшей титул в супертяжелом весе, мое искупление против Рона Лайла означает для меня больше, чем все другие бои, – вспоминал Форман. – После поражения от Али я был не в себе. Я около года едва мог общаться с людьми. Я пал так низко и продолжал искать оправдания. Когда Лайл сбил меня, первое, что я подумал, было: какие у тебя оправдания, Джордж? Он сбил тебя с ног, тебе больно, и когда ты встаешь, он снова тебя сбивает. Я сказал себе: "Я встаю, и ему просто нужно убить меня". Я пережил этот бой и был искуплен".

Пятый раунд превратился в рубку, оба изрядно напропускали, но первым выдохся Лайл, а проявивший поразительную стойкость Форман загнал соперника в угол и бил до тех пор, пока не был уверен, что тот уже не поднимется на счет "10".

Лайл стал вторым боксером после Али, которому удалось отправить Формана в нокдаун, и единственным, кому это удалось сделать одним ударом.

"Это было что-то! Только Рон бил настолько сильно, что это уже даже было не больно. Никто так не бил так, как он, – уверял Форман. – Эта победа – один из лучших моментов, которые я когда-либо переживал в боксе. СМИ так много говорили обо мне после боя с Али, и я продолжал пытаться защищать себя. Какой лучший способ защитить себя, чем победить в такой драке? Не так часто можно встретить бой двух чистых панчеров.

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Форман, который изначально считался фаворитом у букмекеров, получил за поединок гонорар в размере 250 000 долларов, а Лайл – 140 000 долларов. А спустя десятилетия Джордж сделает Рону, который умер в ноября 2011 года в возрасте 70 лет, большой комплимент:

"Я всегда говорил, что Али – единственный боец, который действительно победил меня на ринге, потому что другие ребята просто выжили. Они заслужили победу на расстоянии. Рон Лайл был парнем, который отказался бежать, отказался уклоняться от боя, он стоял и сражался. Он физически причинил мне боль, и никто больше этого не сделал".

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