Сборная Украины по боксу обставила Россию на грузинском ринге

Наш Александр Хижняк не только взял "золото", но и был признан лучшим боксером соревнований

Фото: Федерация бокса Украины

Сборная Украины по боксу среди любителей добилась первых успехов после назначения главным тренером команды Леонида Лоивского. Напомним, до нашей сборной Лоивский тренировал сборную Азербайджана, вместе с которой добился четвертого общекомандного места на чемпионате мира, опередив украинцев.

Мужская любительская сборная Украины, возглавляемая Леонидом Лоивским, завоевала шесть медалей на международном турнире имени Давида Квачадзе в Тбилиси.

Все медали украинцев в Грузии

"Золото"

До 56 кг – Николай Буценко

До 69 кг – Евгений Барабанов

До 75 кг - Александр Хижняк

Свыше 91 кг - Виктор Выхрист

"Серебро"

До 49 кг – Назар Куротчин

"Бронза"

До 60 кг – Юрий Шестак

В итоге, сборная Украины завоевала второе место в общекомандном зачете, уступив хозяевам турнира – грузинам, но при этом оставив у себя за спиной Россию. Вместе с тем украинец Александр Хижняк был признан лучшим боксером соревнований.

Как сообщалось ранее, успешным оказался уикенд и для украинского боксера на профи-ринге. Серебряный призер Лондона-2012 Денис Беринчик защитил титул WBO International, одолев по очкам 37-летнего японца Нихито Аракаву. С первого ряда за боем наблюдал Александр Усик, то и дело подходивший с советами к углу Беринчика. "Люди пришли посмотреть на твой бокс, не стой на месте", "Двигайся, Дэн!", "Ноги волка кормят!".

Вместе с тем потенциальный соперник Василия Ломаченко Теофимо Лопес нокаутировал соперника в стиле Васи. Американец дал по почкам финну Эдису Татли и теперь хочет поединка за пояс против украинского Хайтека.

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