Сборная Украины по боксу обставила Россию на грузинском ринге
Наш Александр Хижняк не только взял "золото", но и был признан лучшим боксером соревнований
Сборная Украины по боксу среди любителей добилась первых успехов после назначения главным тренером команды Леонида Лоивского. Напомним, до нашей сборной Лоивский тренировал сборную Азербайджана, вместе с которой добился четвертого общекомандного места на чемпионате мира, опередив украинцев.
Мужская любительская сборная Украины, возглавляемая Леонидом Лоивским, завоевала шесть медалей на международном турнире имени Давида Квачадзе в Тбилиси.
Все медали украинцев в Грузии
"Золото"
- До 56 кг – Николай Буценко
- До 69 кг – Евгений Барабанов
- До 75 кг - Александр Хижняк
- Свыше 91 кг - Виктор Выхрист
"Серебро"
- До 49 кг – Назар Куротчин
"Бронза"
- До 60 кг – Юрий Шестак
В итоге, сборная Украины завоевала второе место в общекомандном зачете, уступив хозяевам турнира – грузинам, но при этом оставив у себя за спиной Россию. Вместе с тем украинец Александр Хижняк был признан лучшим боксером соревнований.
Как сообщалось ранее, успешным оказался уикенд и для украинского боксера на профи-ринге. Серебряный призер Лондона-2012 Денис Беринчик защитил титул WBO International, одолев по очкам 37-летнего японца Нихито Аракаву. С первого ряда за боем наблюдал Александр Усик, то и дело подходивший с советами к углу Беринчика. "Люди пришли посмотреть на твой бокс, не стой на месте", "Двигайся, Дэн!", "Ноги волка кормят!".
Вместе с тем потенциальный соперник Василия Ломаченко Теофимо Лопес нокаутировал соперника в стиле Васи. Американец дал по почкам финну Эдису Татли и теперь хочет поединка за пояс против украинского Хайтека.
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Источник:
Федерация бокса Украины
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