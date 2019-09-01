"Сегодня была ночь Василия": что сказали Ломаченко и Кэмпбелл после боя

Василий Ломаченко / Фото: Twitter

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко победил британца Люка Кэмпбелла и завоевал вакантный пояс WBC. Ломаченко одержал победу единогласным решением судей. До абсолютного чемпионства украинцу осталось завоевать пояс IBF. Мы вели онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Кэмпбелл.

Сам Ломаченко сразу после боя заверил, что будет бороться за этот титул. Кстати, это пятый пояс в карьере Ломаченко на профи-ринге. Поясом IBF владеет ганец Ричард Комми, который 14 декабря проведет обязательную защиту против Теофимо Лопеса.

"Британские фанаты – лучшие в мире. Конечно, я хочу стать абсолютным чемпионом. IBF – это мой следующий титул", – сказал Ломаченко после боя.

А его соперник Люк Кэмпбелл признал, что сильнее в этот вечер был Василий.

"Он очень хорош и поэтому он выиграл. Сегодня была ночь Ломаченко, и мое время придет", – сказал Люк после боя.

Кстати, это уже 14-я победа украинца в профи-боксе.10 из них он одержал нокаутом.

Смотрите обзор боя Ломаченко – Кэмпбелл:

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