Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,23
27,94

"Сегодня была ночь Василия": что сказали Ломаченко и Кэмпбелл после боя

1 сентября, 02:27

Ломаченко и Кэмпбелл прокомментировали поединок

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко / Фото: Twitter

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко победил британца Люка Кэмпбелла и завоевал вакантный пояс WBC. Ломаченко одержал победу единогласным решением судей. До абсолютного чемпионства украинцу осталось завоевать пояс IBF. Мы вели онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Кэмпбелл.

Сам Ломаченко сразу после боя заверил, что будет бороться за этот титул. Кстати, это пятый пояс в карьере Ломаченко на профи-ринге. Поясом IBF владеет ганец Ричард Комми, который 14 декабря проведет обязательную защиту против Теофимо Лопеса.

"Британские фанаты – лучшие в мире. Конечно, я хочу стать абсолютным чемпионом. IBF – это мой следующий титул", – сказал Ломаченко после боя.

А его соперник Люк Кэмпбелл признал, что сильнее в этот вечер был Василий.

"Он очень хорош и поэтому он выиграл. Сегодня была ночь Ломаченко, и мое время придет", – сказал Люк после боя.

Кстати, это уже 14-я победа украинца в профи-боксе.10 из них он одержал нокаутом.

Смотрите обзор боя Ломаченко – Кэмпбелл:

Ранее мы рассказывали, чего добились украинские спортсмены в 28-м году независимости Украины и что ждать в следующем.

Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

бокс Василий Ломаченко Люк Кэмпбелл

Источник: Sky Sports

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Бой года Ломаченко – Кэмпбелл: онлайн битвы за три чемпионских пояса
Бой года Ломаченко – Кэмпбелл: онлайн битвы за три чемпионских поясаБокс
В лагере соперника Ломаченко – горе перед перед боем с украинцем
В лагере соперника Ломаченко – горе перед перед боем с украинцемБокс
Ломаченко – Кэмпбелл: когда начало и где смотреть драку олимпийских чемпионов
Ломаченко – Кэмпбелл: когда начало и где смотреть драку олимпийских чемпионовБокс
Без Усика: Василий Ломаченко назвал лучших боксеров мира
Без Усика: Василий Ломаченко назвал лучших боксеров мираБокс
Русский Витязь vs Кулак Ярости: онлайн боя Поветкин – Фьюри
Русский Витязь vs Кулак Ярости: онлайн боя Поветкин – ФьюриБокс
"Он, вообще, человек?": в Британии выпустили нокаутирующий ролик к бою Ломаченко – КэмпбеллБокс

Новости партнеров

Loading...