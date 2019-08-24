Чего добились украинские спортсмены в 28-м году Независимости Украины и что ждать в следующем

Представители нашей страны завоевывали золотые медали и прославляли нашу страну по всему миру

Украинские боксеры были непобедимыми в прошедшем году Независимости / Фото: AFP

Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

Сегодня Украина празднует 28-й День Независимости. Ежегодно украинские спортсмены вносят свою лепту в популяризацию наше страны. Долгое время Украина ассоциировалась у иностранцев с Андреем Шевченко и братьями Кличко. Сейчас же славу под сине-желтым стягом куют другие знаменитости. Вспомним, чего добились украинцы за предыдущий год Независимости и попробуем заглянуть в будущее на год вперед.

Начало 28-го года Независимости Украины прошло под знаком бокса. Сразу четыре наших боксера сражались за чемпионские пояса. Александр Усик впервые защитил титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, отправив на пенсию Тони Беллью, Василий Ломаченко впервые в карьере стал чемпионом мира по двум версиям сразу – для этого ему понадобилось победить Хосе Педрасу, Артем Далакян защитил титул WBA в бою против Грегорию Леброна, а Александр Гвоздик в драматическом поединке отобрал титул WBC у Адониса Стивенсона.

Позже Василий Ломаченко успел победить еще и Энтони Кроллу, Артем Далакян нокаутировал Саравута Таворнхам, а Александр Гвоздик легко справился с Дуду Нгумбу.

Разбавили боксерский квартет наши красотки Элина Свитолина и Дарья Белодед. Лучшая тенниска Украины впервые в истории победила на Итоговом турнире Всемирной теннисной ассоциации в Сингапуре, пройдя всю дистанцию без единого поражения. Она превзошла достижение легендарного украинского теннисиста Андрея Медведева, который в 1993 году доходил до финала турнира.

А 17-летняя Дарья сенсационно завоевала золотую медаль на чемпионате мира по дзюдо. Украинка стала самой молодой чемпионкой мира по дзюдо как среди мужчин, так и среди женщин. В 2019 году Белодед уже успела завоевать медаль наивысшего достоинства на Европейских играх в Минске.

2019 год начался с триумфа Дмитрия Пидручного на чемпионате мира по биатлону. Наш спортсмен сенсационно обогнал в гонке преследования неудержимого Йоханнеса Бе и впервые в истории принес Украине индивидуальную золотую медаль в мужской гонке.

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В июле сборная Украины по синхронному плаванию впервые в своей истории завоевала золото чемпионата мира по водным видам спорта в корейском Кванджу. Украинки отпраздновали победу в дебютном для чемпионатов мира виде программы – хайлайтах. Свои имена в историю вписали Анастасия Савчук, Елизавета Яхно, Марина и Влада Алексеевы, Яна Нарежная, Алина Шинкаренко, Катерина Резник, Александра Коваленко, Вероника Гришко, Валерия Апрелева, а также запасные в этом виде Марта Федина и Дарья Корнеева.

Не остались без наград и наши футболисты. Сборная Украины U-20 одержала самую крупную победу в истории независимости – подопечные Александра Петракова победили на молодежном чемпионате мира, который проходил в соседней Польше, обыграв в финале сборную Южной Кореи со счетом 3:1.

Главной сенсацией киевского чемпионата Европы по прыжкам в воду стал 13-летний Алексе Середа. Юный спортсмен завоевал золотую медаль на 10-метровой вышке и стал самым молодым чемпионом Европы в истории – украинец превзошел достижение знаменитого британца Томаса Дейли, который побеждал на чемпионате Европы-2008 в возрасте 13 лет и 10 месяцев. Тогда как Середе на момент завоевания медали было 13 лет и 7 месяцев. Кстати, на этом же турнире 17-летняя София Лискун взяла "золото" в индивидуальных прыжках с вышки 10 метров. Оба наших спортсмена уже пробились на Олимпиаду-2020.

В тренде День Независимости: как Украина отмечает праздник

На этом триумфы юных украинцев не заканчиваются. В Лондоне 17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур стала победительницей юниорского Уимблдонского турнира серии "Большого Шлема". Сразу после триумфа в Великобритании чемпионка завершила юниорскую карьеру и начинает борьбу за взрослые трофеи.

Заставила говорить о себе 17-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Магучих. Сначала она стала самой молодой в истории победительницей "Бриллиантовой лиги" – самого престижного легкоатлетического турнира после Олимпиады, а недавно подтвердила свой статус на чемпионате Европы U-20, где опередила россиянок.

Что ждет украинцев в 29-м году Независимости?

Следующий год пройдет под знаком чемпионата Европы по футболу и Олимпийских играх в Токио. Команда Андрея Шевченко имеет отличные шансы в третий раз в своей истории сыграть на континентальном первенстве. Развязка отборочного турнира произойдет уже ближайшей осенью, где нас ждут ответственные матчи с Литвой, Сербией и действующими победителями Евро Португалией.

А почти сразу после окончания Евро-2020 в Токио стартует летняя Олимпиада. Уже сейчас аналитики прогнозируют Украине 17 завоеванных медалей, половина из которых может быть "золотой". Впрочем, мы надеемся, что копилка нашей страны поклонится куда более солидным количеством наград.

Тем не менее, любой международный старт до этого времени для наших спортсменов будет сверхважным, ведь еще не все лицензии на Олимпиаду разыграны.

Совсем скоро на ринг вернется Василий Ломаченко. СуперВася проведет бой с Люком Кэмпбелом за три чемпионских пояса и, если все пройдет хорошо, в следующем году украинец сможет побороться за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Обладатель титула IBF уже дал предварительное согласие на бой с победителем пары Ломаченко – Кэмпбелл.

Объединительный бой ждет и Александра Гвоздика. Чемпион WBC в украино-российском противостоянии попытается отобрать у Артура Бетербиева пояс IBF. Александр уверен в своей победе и намерен забрать не только пояса, но и взять реванш за поражение еще в любителях.

Наконец-то в супертяжах должен дебютировать Александр Усик. В октябре наш чемпион проведет втягивающий поединок, а далее уже будет добиваться титульного боя. Кто знает, может, к концу 29-го года Независимости Усик уже будет абсолютным чемпионов хэвивейта.

А еще осенью донецкий "Шахтер" стартует в групповом этапе Лиги чемпионов под руководством нового главного тренера португальца Луиша Каштру. В чемпионате они выиграли четыре матча из четырех, но все же хочется оценить силу команды на фоне более именитых соперников. Тем более, что Сергей Кривцов озвучил задачу минимум – выйти из группы ЛЧ.

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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