Сделать стартовой
26,93
30,32
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости бокса

Семья Энди Руиса заработала на сенсационной победе "толстяка" над Джошуа

6 июня, 13:55

Родственники Энди Руиса делали ставки в букмекерских конторах и выиграли в общей сложности 27 тысяч долларов

Энди Руис
Энди Руис. Фото: AFP

Боксер Энди Руис стал чемпионом мира после победы над Энтони Джошуа в Нью-Йорке. За этой бой он заработал более шести миллионов долларов. Семья Руиса тоже смогла заработать на этом бое – родственники американского боксера мексиканского происхождения поставили на победу Энди деньги в букмекерской конторе и выиграли в сумме около 27 тысяч долларов. Об этом рассказал сам Энди Руис.

У букмекеров перед началом поединка большим фаворитом боя был действующий чемпион. Котировка на победу Джошуа была всего 1.03, тогда как на победу Энди Руиса коэффициент был 13, на ничью – 30.

Полная запись боя Джошуа – Руис, видео нокдаунов и нокаута

"Все, кто поставил на мою победу, сделал целое состояние. Вся семья поставила на меня. Я тоже об этом думал, но не решился. Мои родители выиграли по 10 тысяч долларов, а младший брат где-то тысяч 7. Наверное, мне тоже стоило так сделать", – рассказал Руис в подкасте американского журналиста Билла Симмонса.

Ранее стало известно, что Джошуа и Руис готовы провести реванш. За новый бой Руис потребует около 50 млн долларов.

Кто этот улыбчивый толстяк Энди Руис, нокаутировавший Джошуа: история боксера

Напомним, что украинец Александр Усик в ближайшее время должен дебютировать в супертяжелой весовой категории:


Тренировка Усика

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег букмекеры, Энтони Джошуа, Энди Руис

Вы сейчас просматриваете новость " Семья Энди Руиса заработала на сенсационной победе "толстяка" над Джошуа". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинский боксер – о поражении Джошуа: "Владимир Кличко Руиса прошел бы без проблем"

4 июня, 10:39

Чрезмерная расслабленность чемпиона стала главной причиной его поражения

Промоутер: "После реванша Джошуа – Руис ждем поединок с Усиком"

4 июня, 10:04

Александр Красюк считает, что Джошуа сам проиграл поединок, не использовав свои преимущества

В ИС рассказали о "прелестях" отдыха в единственном курорте ОРДЛО

В ВСУ назвали причины авиакатастрофы в Ривненской области

В Украине запретили популярное обезболивающее

Формирование перца: 3 шага к большому урожаю (фото)

Украинский боксер эффектно нокаутировал экс-чемпиона мира

10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится

Вознесение Господне: когда и как отмечать, история, традиции

Известный российский продюсер Бари Алибасов впал в кому – СМИ

Зеленский обещает справедливое наказание за смерть ребенка

"Ждем дома": Зеленский прокомментировал решение Трибунала ООН

Распродажа в городе : квадрокоптеры и дроны со скидкой

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты, таблицы, расписание плей-офф

Вчера, 00:47

Наша "молодежка" в четвертый раз приехала на мундиаль и установила личный рекорд, дойдя уже до 1/4 финала

"Он проиграет": Ломаченко готов к судебному махачу с промоутером Усика

4 июня, 21:36

Украинский Хайтек, ожидающий своего первого боя в Англии, элегантно поставил на место Эдди Хирна

Промоутер: "После реванша Джошуа – Руис ждем поединок с Усиком"

4 июня, 10:04

Александр Красюк считает, что Джошуа сам проиграл поединок, не использовав свои преимущества

Джошуа был нокаутирован еще до боя: вскрылась причина позорного поражения британца от толстяка Руиса

4 июня, 00:23

Отец Энтони Джошуа видел, что его сын не готов драться. И пытался отменить поединок. Но к нему не прислушались

Толстяк на ринге: сенсация года Энди Руис стал самым тяжелым чемпионом за 10 лет

3 июня, 16:29

Боксер-сумоист сотворил главную сенсацию в боксе, нокаутировав потенциального соперника Усика

"Назвал меня оскорбительно": Супрун ответила на слова Зеленского

Кому в украинской политике спутает карты возвращение Саакашвили

10 вещей, которые не стоит приносить домой с улицы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь