Семья Энди Руиса заработала на сенсационной победе "толстяка" над Джошуа

Родственники Энди Руиса делали ставки в букмекерских конторах и выиграли в общей сложности 27 тысяч долларов

Энди Руис. Фото: AFP

Боксер Энди Руис стал чемпионом мира после победы над Энтони Джошуа в Нью-Йорке. За этой бой он заработал более шести миллионов долларов. Семья Руиса тоже смогла заработать на этом бое – родственники американского боксера мексиканского происхождения поставили на победу Энди деньги в букмекерской конторе и выиграли в сумме около 27 тысяч долларов. Об этом рассказал сам Энди Руис.

У букмекеров перед началом поединка большим фаворитом боя был действующий чемпион. Котировка на победу Джошуа была всего 1.03, тогда как на победу Энди Руиса коэффициент был 13, на ничью – 30.

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"Все, кто поставил на мою победу, сделал целое состояние. Вся семья поставила на меня. Я тоже об этом думал, но не решился. Мои родители выиграли по 10 тысяч долларов, а младший брат где-то тысяч 7. Наверное, мне тоже стоило так сделать", – рассказал Руис в подкасте американского журналиста Билла Симмонса.

Ранее стало известно, что Джошуа и Руис готовы провести реванш. За новый бой Руис потребует около 50 млн долларов.

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