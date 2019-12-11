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"Сейчас шансы действительно 50 на 50": Арум раскрыл подробности боя Ломаченко и Лопеса

11 декабря, 17:54

Василий в скором времени снова сможет выйти на ринг

Василий Ломаченко и Боб Арум

Василий Ломаченко и Боб Арум / Фото: AFP

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Промоутер Боб Арум прокомментировал ситуацию в легком дивизионе, где в следующем году может пройти объединительный бой за абсолютное чемпионство. Ранее мы писали, что Ломаченко надел своему отцу исторический пояс в Мексике.

"Сейчас шансы действительно 50-50. Но если он побьет Комми, тогда я думаю, что они станут 95-5. В боксе может случиться всякое сумасшествие. Боец может получить травму. Но это то, что мы планируем, мы хотим, чтобы этот бой был следующим. Лома только "за". Теофимо звучит так, что он тоже не против. Так что да, это следующий поединок. Однако все зависит от того, выиграет ли Теофимо в эту субботу", – рассказал Арум.

Напомним, что ранее Арум сказал, что если Лопес одолеет Комми, тогда они намерены свести Ломаченко и новоиспеченного чемпиона IBF в марте или апреле следующего года.

Мы также сообщали, что Ломаченко пока не собирается менять вес: "На ближайший год у меня хватает выбора в данной категории. Но при наличии интересного поединка против топового боксера в полулегком весе – не вопрос, я спущусь вообще без проблем".

Смотрите, как Василию Ломаченко присвоили титул особого чемпиона мира

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бокс Василий Ломаченко Боб Арум Теофимо Лопес

Источник: Boxing Scene

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