Шварценеггер бы заценил: непобедимый украинский Арни разгромил российского боксера в США

Одессит Арнольд Хегай продолжает сметать своих соперников, одержав уже 16-ю победу на профи-ринге

Арнольд Хегай vs Владимир Тихонов / Фото: Instagram

В Брокен-Эрроу, штат Оклахома, США состоялся бой между непобедимым украинским проспектом второго легчайшего веса (до 55,3 кг) Арнольдом Хегаем (15-0-1, 10 КО) и россиянином Владимиром Тихоновым (17-1, 10 КО). Поединок продлился все восемь раундов и завершился убедительной победой украинского боксера, названного в честь знаменитого Арнольда Шварценеггера. Все трое судей выставили счет 80:72 в пользу 27-летнего одессита, одержавшего свою 16-ю викторию на профи-ринге.

Видео боя Хегай (Украина) – Тихонов (Россия)

Отметим, что Арнольд Хегай провел более 30 поединков по правилам тайского бокса и является чемпионом мира, чемпионом Европы и многократным чемпионом Украины в этом виде. Что касается профи-бокса, то тут Арнольд занимает 5-е место в рейтинге WBO и 7-е – в IBF.

Арнольд Хегай. Фото – Instagram

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Левша из РФ Владимир Тихонов против украинского правши Арнольда Хегая пытался боксировать через джеб, неплохо двигался. Тем не менее Хегай легко сокращал дистанцию, работал на наскоках, сериями, здорово пробивал по корпусу, отметился парочкой ярких левых хуков в голову, вкладывался во все удары.

Россиянин выбрасывал больше, но уступал в качестве – Хегай бил точнее и мощнее. В некоторых раундах Тихонову было особенно сложно, но до финального гонга он все же достоял и даже попробовал "зарубиться" в концовке.

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Как мы писали ранее, разразился скандал в Instagram: Усик назвал представителем ЛГБТ подписчика, подсунувшего ему флаг России. Украинский боксер не оставил без реакции вопрос: "С днем какого флага, Саня? RU?".

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