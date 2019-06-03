Сильнейший супертяж пал в США от рук страдающего от лишнего веса мексиканского воина: как это было

Энди Руис сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа в его первом поединке в США, реванш может состояться осенью

Фатальная замена. Соглашаясь на бой с мексиканцем, Джошуа не ожидал первого нокаута. Фото: Reuters

Отрицание, гнев, непонимание, шок... Какие еще эмоции можно было прочитать на лице самого техничного супертяжа современности Энтони Джошуа, когда он стоял в углу ринга после нокдауна от мексиканца Энди Руиса, а рефери махал, что бой закончен? Нокаут. Такого до этого небитый британский чемпион IBF, WBA и WBO уж точно никак не ожидал, когда планировал свой 23-й поединок и первый в США. И никто не ожидал. Включая пухленького мексиканского Разрушителя, который и в ринг 1 июня не должен был выходить. А тут вышел и за неполных семь раундов разжился тремя основными чемпионскими поясами. Победу Энди уже сравнивают с сенсацией почти 30-летней давности, когда всемогущего Майка Тайсона уничтожил Бастер Дуглас.

Полное видео боя Джошуа – Руис

Изначально на "Мэдисон Сквер Гарден" с Джошуа должен был драться американец Джарелл Миллер, но провалил допинг-тест, и его боксерскую лицензию приостановили. Замену искали в сжатые сроки, ведь до боя оставалось чуть более месяца. Но Руиса не смутил короткий подготовительный период: "Мы будем готовы. Я приду за титулами. Пояс WBO принадлежит мне, все знают, что я тогда побил Паркера", — пообещал Энди, вспомнив единственное поражение. И он не соврал. Бой в Нью-Йорке начал спокойно и собранно, не давая Джошуа особого пространства для маневра. А британец был бледной тенью себя — уже с 1-го раунда тяжело дышал, никак не мог приспособиться к разнице в росте в 10 см и обойти защиту соперника, практически не опускавшего рук. Энтони наконец-то пробил Руиса в 3-м раунде, даже отправив в нокдаун левой в челюсть, но тут же получил ответку и сам дважды побывал на настиле. Не то чтобы мексиканец основательно потряс оппонента, но для англичанина это было предупреждение, которому он не внял, возможно, недооценив Руиса. А зря... Особенно опасным оказался правый хук Разрушителя, который в 7-м раунде и подписал приговор экс-чемпу. На момент остановки боя мексиканец лидировал у двух судей 57:56. До цели он донес 56 ударов из 206, Джошуа — 47 из 176.

"Я впервые оказался на настиле, но это сделало меня сильнее. Захотелось завалить его в отместку. Как поднялся? Потому что я мексиканский воин, — расцвел Энди. — Я не хотел выбрасывать все, на что был горазд. Нужно было погонять его, поработать в туловище и голову". "Руис разрушил столетние представления о физической форме, — заявил тренер Гвоздика Тедди Атлас. — Джошуа выглядел так, как будто не хотел там находиться. Ему было неинтересно. Но после нокдауна он вел себя как боец. Не был бойцом, а вел себя так. Никто не говорит, но если удар в подбородок может тебя вырубить, то удар за ухом — опьянить до конца боя, и ты не сможешь оправиться. И быть выше — это не преимущество. Когда ты стоишь во весь рост перед более низким соперником, ты словно высотка. А в ней есть много окон, которые можно разбить. Руис это и делал".

Теперь не таким уж ожидаемым становится мегафайт Джошуа с Уайлдером, который не преминул сплясать на костях британца: "Он не был настоящим чемпионом. Вся его карьера состояла из лжи, противоречий и подарков". Но за Энтони вступился Тайсон Фьюри: "Джошуа сам всего добился. Но это супертяжелый вес, такое случается. Отдохни, восстановись, соберись и возвращайся".

Отодвинулся и поединок Энтони с украинцем Усиком, который сидел в зале. Команды были близки к договору на бой в ноябре, а украинцу якобы обещали $5 млн. Но теперь в приоритете у AJ, получившего за субботу 23 млн, прописанный в контракте реванш с Руисом. Это подтвердил и его промоутер Хирн: "Энтони контролировал бой, но повел себя небрежно и не смог восстановиться. Но он вернется на 100%, и мы проведем реванш в Британии в ноябре—декабре". А Джошуа, проводивший из бокса Владимира Кличко, пообещал: "Я еще не закончил с супертяжелым весом".

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