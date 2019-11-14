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Скандальный боксер Фьюри выпустил автобиографичную книжку со всеми подробностями

14 ноября, 19:14

Британский боксер собирается вернуться на ринг в следующем году для второго боя с Уайлдером

Тайсон Фьюри - писатель

Тайсон Фьюри - писатель / Фото: Instagram

Брутальный боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри показал себя в новом качестве. Британский Цыганский король презентовал автобиографическую книжку с названием "Под маской". Книга очень быстро прошла путь в издательстве: всего три недели назад ее отдали в печать, а сегодня спортсмен подписывает первые экземпляры. Ранее мы писали о том, что Фьюри считает себя популярным среди женщин.

На презентации Фьюри вел себя на удивление спокойно и доброжелательно.

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Из последних событий Цыганский король особенно акцентировал внимание на том, что его жена настаивала на том, чтобы он "завязал" после кровавого поединка с американцем Деонтеем Уайлдером год назад. Тогда судьи зафиксировали ничью. Однако Фьюри не думает заканчивать с боксом. Более того, уже поделился деталями подготовки к повторной встрече с чемпионом мира по версии WBC. В частности, что откроет свой лагерь 10 января года, скорее всего, на Барбадосе. Напомним, в 30 "файтах" у него 29 побед и 1 ничья.

Можно не сомневаться и в том, что Тайсон уделил внимание супербою с Владимиром Кличко в ноябре 2015 года. Книга продается в интернет-магазинах по цене 10 фунтов стерлингов – около 310 грн.

Смотрите, что рассказывал о Фьюри менеджер Александра Усика, промоутер компании К2 Александр Красюк.

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писатель книга бокс Тайсон Фьюри

Источник: Сегодня|Спорт

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