Сладкая ложь? Владимир Кличко заявил фанатам, что работает над возвращением в ринг

Владимир Кличко / Фото: Getty Images

Несмотря на заявления Владимира Кличко о том, что он не намерен возобновлять боксерскую карьеру, мысли о возвращении в ринг не выходят из головы у 43-летнего украинца. Об этом признался сам Кличко-младший, отвечая на вопрос одного из своих фанатов, зачем он продолжает оставаться в хорошей форме после ухода на "пенсию".

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"Я вру сам себе, – признался экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко в эфире Youtube-канала своего фан-клуба. – Вру каждое утро себе о том, что собираюсь вернуться в боксерский ринг. И это продолжается до сих пор. Вру о том, что буду драться в реванше с Тайсоном Фьюри. Или о том, что побью рекорд Джорджа Формана как самый возрастной чемпион в супертяжелом дивизионе. Это большая ложь. Сладкая ложь. И это большая мотивация для меня сохранять форму. Это работает каждое утро. Каждый день я работаю над "возможным" возвращением. Сладкая ложь, не правда ли?", – заинтриговал Кличко.

Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

Как сообщалось ранее, Владимир Кличко попробовал поставить точку в слухах о возвращении на ринг. "Я остаюсь верен своему решению перестать боксировать и переключиться на другую карьеру", заявил украинец.

Также мы рассказывали, что Владимир Кличко катается на серфинге по ночному Днепру: появилось эффектное видео. Набрав необходимую скорость, боксер отпустил трос и продемонстрировал свои навыки водного вида спорта на фоне огней ночной столицы.

Владимир Кличко катался на серфинге по Днепру Видео: Instagram

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