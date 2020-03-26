"Смотрите в небо и улыбайтесь солнцу", – боксер Усик дал советы, чем заняться на карантине

Во время пандемии коронавируса спортсмены находятся в вынужденном простое и находят себе новые занятия. А также предлагают своим поклонникам, как проводить время. Сегодня знаменитый боксер-профессионал Александр Усик высказал свои взгляды. К слову узнайте, как Джошуа похвалил Усика, назвав его лучшим боксером поколения.

Крымский спортсмен выложил сюжет из телепередачи с советами в совместном аккаунте с Василием Ломаченко в Instagram:

"Никакие витамины я не употребляю. Я ем лук, чеснок, жесткий красный перец, который убивает все что угодно. Нужно держать себя в форме. Можно и дома делать отжимания, приседать, качать пресс. Гречки же много народ купил – вот возьмите пакет по килограмму в руки и поднимайте вверх. Обязательно проветривайте помещения, пол можно помыть, даже пару раз в день. И самое главное – смотрите в небо и улыбайтесь, когда солнце встает".

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Напомним, Александр Усик должен был биться с Дереком Чисорой 23 мая в Лондоне, но из-за пандемии встреча откладывается. Так что на данный момент наш боксер находится в вынужденном простое.

Смотрите, как Усик тренирует реакцию и ловит монеты одну за другой

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Александр Усик тренирует реакцию и ловит монеты Видео: Instagram

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