Названа новая дата третьего боя между Фьюри и Уайлдером

Гонорар будет разделен в соотношении 60 на 40 в пользу Фьюри

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри и американец Деонтей Уайлдер договорились о проведении третьего поединка. Об этом сообщает The Athletic. Кстати, ранее мы сообщали, что в боксе появится неожиданный чемпион мира, если подтвердится провал Тайсоном Фьюри допинг-теста. Диллиан Уайт носит титул временного чемпиона в супертяжелом весе по версии WBC, хотя сам недавно был замешан в допинговом скандале.

Напомним, в первом поединке боксеров в декабре 2018 года судьи зафиксировали ничью. Во втором поединке, состоявшемся 22 февраля, Фьюри нокаутировал Уайлдера и отобрал у того чемпионский пояс WBC. Ранее Промоутер Фрэнк Уоррен сказал, что Фьюри и Уайлдер не встретятся летом, как было запланировано.

Сообщается, что третий поединок должен пройти 3 октября. 60% гонорара от боя получит Фьюри, 40% – Уайлдер. Место проведения боя еще не определено.

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Кстати,в недавнем интервью Тайсон Фьюри сделал неожиданное заявление: "Не уверен, что Деонтей Уайлдер бьет сильнее Владимира Кличко". Также он рассказал, в чем главная опасность ударов Уайлдера.

Экс-чемпионка мира по боксуАлина Шатерникова – о поведении Тайсона Фьюри:

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