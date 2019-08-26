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Соперник Ломаченко одновременно спаррингует с тремя боксерами

26 августа, 14:22

Люк Кэмпбелл рассказал, как готовится к чемпионскому поединку

Люк Кэмпбелл готовится к бою

Люк Кэмпбелл готовится к бою / Фото: Instagram

Британский боксер Люк Кэмпбелл рассказал о подготовке к бою против Василия Ломаченко. Поединок состоится 31 августа в Лондоне.

"Я спаррингую с тремя боксерами одновременно. Сначала было сложно, но это хорошая тренировка: тебя неожиданно бьют под разными углами, а это повышает концентрацию. В бою все зависит от меня и моих действий, мне не нужно анализировать Ломаченко. Его сильные стороны меня не волнуют: я просто должен показать лучший бой", – сказал Кэмпбелл.

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Как мы писали ранее, все билеты на супербой Ломаченко – Кэмпбелл в Лондоне распроданы. Об этом сообщил промоутер данного боксерского шоу Эдди Хирн. Отметим, что цены на билеты были установлены следующие: 40, 60, 100, 150, 200, 300 и 600 фунтов. 

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Также сообщалось, что ринг-анонсер Майкл Баффер на украинском языке напомнил о бое Ломаченко и Кэмпбелла. Самый известный голос мирового бокса написал следующее: "Кращий боєць в світі приходить до Лондона 31 серпня боротися Луки Кемпбелл. Це буде велика ніч Міжнародна боксерська".

Ранее мы рассказывали, чего добились украинские спортсмены в 28-м году независимости Украины и что ждать в следующем.

Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

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Источник: Сегодня|Спорт

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