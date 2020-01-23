Соперник украинского чемпиона мира по боксу отказался драться, но бой все равно состоится

Тарас Шелестюк выйдет на ринг в США 31 января против сильного аргентинца Верона

Тарас Шелестюк / Фото: Getty Images

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У украинского боксера-профессионала Тараса Шелестюка неожиданно поменялся соперник. Как мы сообщали, Шелестюк назвал имя следующего соперника. Наш 34-летний средневес (до 66,7 кг) 31 января должен был сразиться с мексиканцем Алехандро Давилой, но тот не сможет выйти на ринг из-за травмы.

Однако замену для уроженца Макеевки нашли довольно быстро. Об этом сам спортсмен сообщил в соцсетях:

"Теперь о мелочах. Друзья, мой соперник Давила отказался от боя из-за травмы, полученной на тренировке. Спешу сообщить, что бой состоится 31 января на телеканале Showtime в Луизиане! Моему промоутеру удалось найти хорошую замену, и вчера я подписал новый контракт на бой. Соперником станет Луис Альберто Верон 18-1-2, 9КО, боец из Аргентины. Всем спасибо за поддержку".

Интересно, что на фотографии к этому тексту Тарас предстал в образе Шерлока Холмса. Шелестюк – чемпион мира среди любителей 2011 года, бронзовый призер Олимпийских игр-2012. В профессионалах выиграл все 17 боев. Новый поединок рассчитан на 10 раундов.

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