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Усик прибыл в Чикаго, где начнет путь за наследием Кличко

7 октября, 10:43

Украинский боксер завершил подготовку к поединку против голландского оппонента

Команда Усика в Чикаго

Команда Усика в Чикаго / Фото: Instagram

Украинский боксер Александр Усик прибыл в Чикаго, где 12 октября проведет дебютный бой в супертяжелом весе против голландского боксера Тайрона Спонга. В случае победы Усик станет обязательным претендентом на бой за три чемпионских пояса – WBA, WBO и IBF, которые сейчас принадлежат Энди Руису.

Усик прибыл в Чикаго вместе со своей командой. Фото из аэропорта менеджер украинского боксера Эгис Климас. "Добро пожаловать в Чикаго", – подписал снимок Климас.

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Как мы писали ранее, Усик встревожил фанатов развязной работой с мешком. Букмекеры не сомневаются в победе украинца над Спонгом 12 октября в Чикаго. Но Александр дал повод для волнений, проведя тренировку "в стиле пьяного Роя Джонса".

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Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

Как мы писали ранее, букмекеры обнародовали печальные котировки на бой Усик – Спонг. Они напрочь не видят интриги в предстоящем бое. На победу Усика установлен ничтожный коэффициент 1.01, на выигрыш Тайрона Спонга – 16.00, на ничейный исход – 34.00. То есть вероятность того, что Усик стартует в хэвивейте с победы, оценивают в 92 процента, а на поражение украинца или ничью аналитики оставляют всего пять и три процента соответственно. Так что на победе Усика если и можно заработать, то сущие копейки.

Также мы рассказывали, что Ломаченко снова обставил Усика в главном рейтинге мирового бокса. Василий сохранил лидерство в списке лучших боксеров планеты даже без нокаута в поединке с Кэмпбеллом.

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бокс Александр Усик Тайрон Спонг

Источник: Сегодня|Спорт

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