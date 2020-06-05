"Соседи пошли на митинги, чтобы нажиться, а утром продавали ворованное": украинский боксер о ситуации в США

Первые три дня протестов у Редкача были опасения за себя и родных

Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач рассказал о ситуации с протестами в Калифорнии. Напомним, что они начались после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда, а со временем переросли массовые беспорядки в США. Ранее мы сообщали, что бывший чемпион UFC вышел на улицы США, чтобы успокаивать беспорядки.

"Мы живем в Калифорнии, а это – демократический, либеральный штат. Здесь безумная молодежь – и белые, и афроамериканцы бушуют. К примеру, мои соседи, белые ребята от 20 до 22 лет, пошли на эти митинги исключительно с целью нажиться, а утром продавали наворованное. В районе, где мы живем, много израильтян, и большинство из них сильно верующие. Соответственно, конкретно здесь общее настроение настороженное", – говорит Редкач.

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Боксер также добавил, что многие его знакомые, которые живут в районе Голливуда, конечно же, возмущены и напуганы, особенно те, у кого есть дети: "Моего знакомого адвоката офис разнесли. И, кстати, теперь его же сотрудники, включая афроамериканцев, без работы, пока не восстановят офис".

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"За себя и родных были опасения в первые три дня протестов. Спешили забрать ребенка из садика до комендантского часа. Были слышны перестрелки в соседних районах. Было опасно ездить по улицам, так как, к примеру, мне на встречную выехал автомобиль и крушил всех, я успел увернуть, кто был сзади меня – нет. А вообще на сегодняшний день это вопрос острый. Если ты не разделяешь действия мятежников, ты враг, если разделяешь, то враг для других", – сказал Редкач.

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Иван Редкач / Фото: Getty Images

Напомним, что афроамериканца Джорджа Флойда задержали 25 мая по подозрению в использовании в магазине поддельного чека на 20 долларов. Один из полицейских больше пяти минут прижимал шею Флойда к земле коленом, хотя тот повторял, что не может дышать. В итоге мужчина потерял сознание, его забрали в госпиталь, где он вскоре умер. Четверых полицейских, которые участвовали в аресте, уволили.

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