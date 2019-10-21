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Спарринг-партнер Конора Макгрегора проведет чемпионский бой в Украине

21 октября, 11:58

Титульный поединок в легчайшем весе Дрисколл - Бондарь состоится в Харькове

Блейн О'Дрисколл (слева) проведет бой в Харькове

Блейн О'Дрисколл (слева) проведет бой в Харькове / Фото: Instagram

2 ноября в харьковском спортивном комплексе "Локомотив" состоится масштабный международный турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 16 от лиги World Warriors Fighting Championship. Главным событием станет титульный поединок в весе до 57 кг между действующим чемпионом мира WWFC из Ирландии Блэйном О'Дрисколл и претендентом из Украины Денисом Бондарем.

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В марте этого года О'Дрисколл впервые выступил на турнире WWFC и сразу же громко заявил о себе. Боец клуба SBG Ireland и спарринг-партнер знаменитого Конора Макгрегора, вышел отбирать титул у украинца Теймура Рагимова в Киеве. К большому сожалению местной публики, Блейн не сломался, упав в нокдаун после точного попадания украинского бойца, а постепенно сумел навязать Теймуру выгодный для себя ход поединка. Так в WWFC появился новый чемпион в легчайшем весе.

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Следующий бой 27-летний О'Дрисколл провел в другом популярном промоушене – Bellator. 27 сентября на турнире Bellator 227 в родном Дублине Блейн встретился с англичанином Джейком Хедли и потерпел досрочное поражение – в третьем раунде удушающим приемом.

Тем не менее, титул WWFC все еще принадлежит ирландцу. Свой следующий поединок он проведет в Украине, где проведет первую защиту в бою против ровесника из Харькова – Дениса Бондаря.

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Свой путь в ММА Денис начал в 2015 году. Но после четырех побед он прервал свою профессиональную карьеру на два с половиной года, сосредоточившись на любительских выступлениях. Возвращение Бондаря в профессионалы произошло в июле 2018 под эгидой WWFC. Для того, чтобы выйти на титульный поединок, Денису потребовалось четыре боя, каждый из которых он завершил в свою пользу, причем три из них – досрочно в первом раунде.

Первой жертвой Бондаря на Road to WWFC 14 стал Олег Плотник, которого он одолел удушающим приемом ("треугольником" через руку) в стартовой пятиминутке. Аналогичным образом, но уже в третьем раунде, Денис заставил капитулировать Ивана Андрющенко на WWFC 12. Завершая прошлый сезон на WWFC 13, Бондарь нокаутировал ударом коленом в голову Игоря Гончарова. А уже в мае этого года, на Road to WWFC 21, он выиграл техническим нокаутом у Сергея Купина. Оба не продержались против Дениса и трех минут.

Напомним, что в сентябре в Киеве состоялся турнир по смешанным единоборствам WWFC 15. В главном поединке вечера украинка Светлана Гоцык победила Магдалену Сормову из Чехии.

Бой Гоцык – Сормова на WWFC 15

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бой WWFC

Источник: Сегодня|Спорт

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