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Сразу двое украинцев в один день будут биться за звание претендента на пояс чемпиона мира

17 декабря, 10:13

Большой вечер бокса пройдет в Бруклине 25 января 2020 года

Иван Редкач

Иван Редкач / Фото: Getty Images

Чуть более, чем через месяц, в Бруклине (США) состоится боксерский вечер, в котором примут участие и двое украинцев. Причем Иван Редкач и Арнольд Хегай будут биться за звание обязательных претендентов на чемпионские пояса. Ранее мы писали, что Редкач договаривался о бое с чемпионом мира в четырех весовых категориях.

Уроженец Шостки, что на Сумщине, Иван Редкач (23-4-1, 18 КО) встретится с Дэнни Гарсией (35-2, 21 КО) в главном поединке вечера на арене в Бруклине. 33-летний украинец заявлял, что победитель их встречи станет следующим соперником Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО), но BoxingScene сообщает, что на кону поединка Редкач – Гарсия будет стоять статус обязательного претендента на пояс WBC в полусреднем весе. Чемпионом по этой версии является Эррол Спенс (26-0, 21 КО).

В рамках этого же вечера бокса в ринг выйдет еще один украинец Арнольд Хегай (16-0-1, 10 КО), который встретится со Стефеном Фултоном (17-0, 8 КО). Американец является действующим чемпионом IBО во втором легчайшем весе. Пока неизвестно, будет ли этот пояс стоять на кону поединка, но бой точно будет встречей за звание претендента на титул WBO. Мы писали, что одессит Хегай разгромил российского боксера в США.

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Оба украинца считаются аутсайдерами своих противостояний, так что у них есть хороший шанс громко о себе заявить сенсационными победами.

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бокс WBO WBC бруклин Иван Редкач Арнольд Хегай

Источник: xsport.ua

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