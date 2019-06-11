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Стал известен первый соперник Гассиева в супертяжелом весе

11 июня, 17:09

Экс-чемпион мира в тяжелом весе встретится с Джоуи Давейко

Постер боя
Постер боя. Фото: Twitter

Российский боксер, экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев 27 июля проведет свой первый поединок в супертяжелом весе. Об этом сообщил промоутер спортсмена Эдди Хирн. Соперником россиянина станет американец Джоуи Давейко.

Поединок пройдет в американском Арлингтоне (штат Техас). 25-летний Мурат Гассиев одержал 26 побед на профессиональном ринге (19 нокаутов) при единственном  поражении украинцу Александру Усику. 29-летний Джоуи Давейко победил 19 раз (11 нокаутов), проиграл семь боев. Еще четыре его поединка завершились ничьей.

Напомним, 25 мая Александр Усик должен был провести дебютный бой в супертяжах против Карлоса Такама, однако он был отменен из-за травмы, полученной украинцем.

Вместе с тем стало очевидно, что откладывается на потом и возможный бой Усика с Энтони Джошуа. "Кто бы не победил в матче-реванше между Джошуа и Руисом, даже если это будет американец, он будет вынужден провести обязательную защиту пояса WBO. Мы рассчитываем, что этим претендентом будет Александр Усик", – заявил промоутер Усика Александр Красюк.

Что ест Усик для увеличения веса перед дебютом в супертяжах 


Александр Усик показал свой обед перед боем с Такамом Видео: Instagram

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Тег боксер, супертяжелый вес, Мурат Гассиев

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СЭ

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