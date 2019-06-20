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Стало известно, когда состоится реванш Джошуа – Руис

20 июня, 19:12

Боксеры встретятся в промежутке между 16 ноября и 14 декабря

Руис нокаутировал Джошуа
Руис нокаутировал Джошуа. Фото: AFP

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа, рассказал о подготовке к реваншу с Энди Руисом. Напомним, Энди Руис нокаутировал Энтони Джошуа в седьмом раунде

"В ближайшие недели нашей задачей будет согласование последних деталей, решить, где и когда будет проходить бой. Пока я не могу много чего сказать, я сам не владею всей информацией. Бой состоится между 16 ноября и 14 декабря. Есть предложения из разных стран, но, на мой взгляд, нужно выбирать между США и Великобританией. В Великобритании есть варианты на "Уэмбли", в Кардифе и на стадионе "Тоттенхэма". В США были различные варианты, но наше предпочтение – "Мэдисон Сквер Гарден".

Энтони считает, что было бы здорово переписать историю и победить на "Мэдисон Сквер Гарден". Вопрос сейчас не в деньгах, а в том, где мы хотим провести бой", – цитирует Хирна Mirror.

Как мы сообщали, толстяк Энди Руис стал самым тяжелым чемпионом за 10 лет.  29-летний американец перед боем Руис перевесил Джошуа на 9 кг. Вес Энди составил 121,5 кг и оказался рекордным для чемпионов с тех пор, как Николай Валуев в 2008 году с весом 144,4 кг победил однофамильца Энди Руиса – Джона Руиса.

Кстати, украинец Александр Усик продолжает подготовку к дебюту в супертяжелом весе. В будущем он может встретиться с Джошуа.


Тренировка Усика

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Тег боксеры, Энтони Джошуа, Энди Руис

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sport24.ru

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