Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,97
26,59

Становится горячее: Фьюри обматерил Уайлдера и пообещал поселиться в его голове

13 января, 13:05

22 февраля гиганты супертяжелого веса проведут бой-реванш. Победу прочат "Цыганскому королю"

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри / Фото: AFP

Реклама

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, недавно обозвавший Усика бомжом, в матерной форме обратился к сопернику по предстоящему реваншу Деонтею Уайлдеру в преддверии их совместной пресс-конференции в Лос-Анджелесе в понедельник.

INSTAGRAM

"Привет, это Тайсон Фьюри, линейный чемпион мира. Уайлдер, тебе лучше показаться, маленькая сучка. Не трясись, как на протяжении последнего года. Не хочешь иметь ничего общего с "Цыганским королем"? Ты будешь растоптан. В понедельник я бесплатно поселюсь в твоей голове, маленькая сучка. Увидимся в Лос-Анджелесе. Смотри не опаздывай", – пригрозил Деонтею Уайлдеру Тайсон Фьюри

Уайлдер – Фьюри

Уайлдер – Фьюри / Фото: Twitter

Напомним, что 22 февраля Тайсон Фьюри проведет второй бой против чемпиона WBC Деонтея Уайлдера. Их первая встреча в ринге, состоявшаяся в декабре 2018 года, завершилась вничью.

Читайте также: "Непонятно, что у Фьюри в голове, так как и у меня": Усик – о сложном сопернике и своем рейтинге

Кстати, фаворитом матча-реванша 22 февраля букмекеры называют Тайсона Фьюри. Ему дают 53 процента на победу, Деонтею Уайлдеру – 43 процента, а на ничейный исход оставляют всего 4 процента.

Алина Шатерникова – о поведении Тайсона Фьюри

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бокс супертяжелый вес Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер

Источники: Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Демоны с хвостами!": за Ломаченко после скандала со спецназом РФ заступился тренер УсикаБокс
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в рингФутбол
От Ломаченко ждали разъяснений по поводу
От Ломаченко ждали разъяснений по поводу "вежливых людей", а он схватил себя между ногБокс
"Буду бить лысую голову": насильник Емельяненко заявил о грядущем боеБокс
Ничего себе: Усик станет чемпионом мира в супертяжелом весе без боя
Ничего себе: Усик станет чемпионом мира в супертяжелом весе без бояБокс
"В облаках превратился в кровавый цветок": украинский боксер опубликовал стихи о падении самолета в ИранеБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...