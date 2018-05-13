Статистика боя Ломаченко – Линарес: украинец пропустил больше силовых ударов

Венесуэльский боксер выбрасывал больше ударов (739 против 627 у украинца), но у Хорхе была меньше точность (28% против 34% у Ломаченко)

12 мая в Нью-Йорке на знаменитой арене Мэдисон Сквер Гарден прошел бой Василия Ломаченко и Хорхе Линареса. Украинский боксер в дебютном для себя поединке в легком весе (до 61,2 кг) нокаутировал лидера этого дивизиона. Поединок Ломаченко – Линарес завершился в десятом раунде после того, как Василий провел серию ударов и завершил левой по печени. Боксер из Венесуэлы опустился на колено и больше не встал до окончания отсчета рефери. Видео нокаута боя Ломаченко – Линарес.

После боя появилась статистика ударов. В ней видно, что боксеры попали фактически равное количество ударов – у Ломаченко 213 точных ударов, у Линареса – 207. При этом венесуэльский боксер выбрасывал больше ударов (739 против 627 у украинца), но у Хорхе была меньше точность (28% против 34% у Ломаченко). При этом силовых ударов Линарес попал 139, а Ломаченко – только 101.

Таким образом, по общему количеству ударом Ломаченко немного опережает своего соперника, но по силовым ударам Линарес впереди.

Видео нокдауна, в котором побывал Ломаченко в бою с Линаресом: украинец упал в шестом раунде, но сумел быстро подняться и восстановиться. После боя Василий сказал, что это стало для него "новым уроком в боксе".