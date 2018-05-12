Статистика перед боем Ломаченко – Линарес: Хорхе "убивает" соперников сразу, Вася "тянет резину"

Венесуэлец в профессионалах с 2002 года и провел в четыре раза больше поединков, чем украинец

12 мая в Нью-Йорке состоится поединок двух чемпионов мира. Чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко встретится с чемпион WBA в легком весе Хорхе Линаресом. Бой Ломаченко – Линарес можно смотреть онлайн в материале на нашем сайте: фото, комментарий, оценка всех раундов.

Несмотря на то, что Ломаченко и Линарес почти одногодки (Василию – 30, Хорхе – 32) разница в количестве боев на профи-ринге колоссальная. Венесуэлец в профессионалах с 2002 года и провел в четыре раза больше поединков, чем украинец.

В ранге двукратного чемпиона Олимпийских игр Ломаченко сразу начинал с топ-боев и проводил лишь 12-раундовые встречи. А вот Линаресу доводилось боксировать и по 6 ранудов. Процент нокаутов у Ломаченко – 73%, у Линареса – 57%.

Тем не менее, если Василий не знает вкуса побед на старте боев, то Хорхе выиграл 20 поединков за первые пять раундов. Из них – шесть в первом раунде. Василий быстрее всего побеждал в третьем раунде, пишет boxing-mma.com.

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