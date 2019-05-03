Судьи лишили Украину пояса чемпиона мира в боксе, удружив Канаде

Виталий Копыленко отправил Стивена Батлера в нокдаун, но победу присудили сопернику нашего бойца

Виталий Копыленко. Фото: Getty Images

Украинский средневес Виталий Копыленко (28-2, 16 КО) потерпел неоднозначное поражение в бою против канадского проспекта Стивена Батлера (27-1-1, 23 КО) за титул интернационального чемпиона по версии WBC в Лас-Вегасе, США. Хотя в восьмом раунде украинец был близок к тому, чтобы досрочно закончить встречу. Он нанес точный удар по корпусу и отправил соперника на канвас. Несмотря на это, Батлер подвелся и смог продолжить поединок.

По итогам десяти раундов судьи разошлись во мнениях: один отдал победу Копыленко - 95:94, но двое других увидели преимущество канадца – дважды по 96:93. Таким образом Батлер добыл победу раздельным решением судей и забрал пояс WBC.

Отметим, что Виталий Копыленко – бывший чемпион мира по кикбоксингу. На боксерском профи-ринге провел 30 боев, 28 из которых выиграл (16 нокаутом). Поражение от канадца Батлера стало вторым в карьере 35-летнего украинца.

Как сообщалось ранее, нокаут в исполнении Василия Ломаченко признали лучшим в мировом боксе. "Со мной такое случилось впервые", – описывал свои ощущения после избиения Хайтеком британец Энтони Кролла.

Также сообщалось, что известный британский боксер исключил Александра Усика из пятерки лучших в мире. "Усик пока даже не супертяжеловес. Если он сможет успешно дебютировать против Карлоса Такама, тогда может быть. Нужно подождать и посмотреть", – заявил Диллиан Уайт.

Напомним, Усик сразится с Такамом уже 25 мая:

Бокс. Усик – Такам

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