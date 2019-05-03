Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,56
29,78
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости бокса

Судьи лишили Украину пояса чемпиона мира в боксе, удружив Канаде

3 мая, 09:58

Виталий Копыленко отправил Стивена Батлера в нокдаун, но победу присудили сопернику нашего бойца

Виталий Копыленко
Виталий Копыленко. Фото: Getty Images

Украинский средневес Виталий Копыленко (28-2, 16 КО) потерпел неоднозначное поражение в бою против канадского проспекта Стивена Батлера (27-1-1, 23 КО) за титул интернационального чемпиона по версии WBC в Лас-Вегасе, США. Хотя в восьмом раунде украинец был близок к тому, чтобы досрочно закончить встречу. Он нанес точный удар по корпусу и отправил соперника на канвас. Несмотря на это, Батлер подвелся и смог продолжить поединок.

По итогам десяти раундов судьи разошлись во мнениях: один отдал победу Копыленко - 95:94, но двое других увидели преимущество канадца – дважды по 96:93. Таким образом Батлер добыл победу раздельным решением судей и забрал пояс WBC.

Отметим, что Виталий Копыленко – бывший чемпион мира по кикбоксингу. На боксерском профи-ринге провел 30 боев, 28 из которых выиграл (16 нокаутом). Поражение от канадца Батлера стало вторым в карьере 35-летнего украинца.

Как сообщалось ранее, нокаут в исполнении Василия Ломаченко признали лучшим в мировом боксе. "Со мной такое случилось впервые", – описывал свои ощущения после избиения Хайтеком британец Энтони Кролла.

Также сообщалось, что известный британский боксер исключил Александра Усика из пятерки лучших в мире. "Усик пока даже не супертяжеловес. Если он сможет успешно дебютировать против Карлоса Такама, тогда может быть. Нужно подождать и посмотреть", – заявил Диллиан Уайт.

Напомним, Усик сразится с Такамом уже 25 мая:


Бокс. Усик – Такам

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег бокс, Виталий Копыленко

Вы сейчас просматриваете новость " Судьи лишили Украину пояса чемпиона мира в боксе, удружив Канаде". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня|Спорт , XSport

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Кличко, ты не проиграешь": Джошуа сделал заявление относительно повторного боя с Владимиром

Вчера, 12:42

Британец считает, что украинец не пожалеет, если ради их нового поединка возобновит свою карьеру

"Никакого нокаута": Похититель трупов из Ямайки дал прогноз на бой Усик – Такам

30 апреля, 11:02

Диллиан Уайт предупредил Усика об опасностях, которые ждут украинца в супертяжелом дивизионе

Она вдохновляет Кучерова на рекорды. Как выглядит его жена

Марина Зудина живет в «параллельной реальности» после смерти мужа

11 ошибок, которые следует избегать при выборе штор

Мостовой: "При гениальном Месси мы вряд ли увидим сказку "Аякса"

Бездонный крымский рот проглотит всю Россию, - блогер

Ученые выяснили, в каком возрасте человек становится взрослым

На Донбассе задержали боевика, который охранял обломки MH17

Дронов впервые высказался о приговоре суда по ДТП в Харькове

Самые красивые бегуньи из Instagram: чешская легкоатлетка. Фото

В Одессе обнаружили труп: полиция просит опознать погибшего

10 забытых звездных пар из 90-х. Какими же хорошенькими они были

Прекрасные советские актрисы, чья жизнь пошла под откос

"Что не так?": агент самого дорогого игрока "Динамо" "наехал" на Хацкевича

Вчера, 12:17

Представитель Супряги заявил, что коуч киевлян скорее поставит в атаку вратаря Бойко, чем нападающего за 6,5 млн евро

Нокаут в исполнении Ломаченко признали лучшим в мировом боксе

Вчера, 09:25

"Со мной такое случилось впервые", – описывал свои ощущения после избиения Хайтеком британец Энтони Кролла

"Барселона" разгромила "Ливерпуль" в полуфинале Лиги чемпионов

1 мая, 23:59

Испанцы забили три гола дома и через неделю поедут в Англию оформлять выход в финал

"Аякс" на выезде обыграл "Тоттенхэм" в полуфинале Лиги чемпионов

30 апреля, 23:59

Голландский клуб продолжает побеждать именитых соперников в Лиге чемпионов

Свитолина приняла соблазнительную позу, чтобы назвать свое второе имя

30 апреля, 12:41

Лучшая украинская теннисистка прокачивает мышцы перед возвращением на корт

Когда постройневшая Пугачева появилась в зале, все встали

Как выглядеть моложе с помощью одежды: 7 простых правил

Зинченко согласовал с "Манчестер Сити" новый контракт