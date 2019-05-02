"Усик пока даже не супертяжеловес": британский боксер исключил украинца из топ-5 лучших в мире

Диллиан Уайт считает себя лучшим боксером супертяжелого дивизиона

Александр Усик. Фото: Getty Images

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт назвал свою пятерку лучших боксеров этой весовой категории в мире. Он отреагировал на рейтинг промоутера Эдди Хирна, который ранее составил свою пятерку лучших. Хирн признал лучшим Энтони Джошуа, за ним следуют Тайсон Фьюри, Диллиан Уайт, Деонтей Уайлдер и наш Александр Усик.

"Энтони побил несколько хороших бойцов, у него большая части титулов, так что имеет право считаться номером один. Но если бы я выбирал лучших супертяжей в мире, мой рейтинг отличался бы от того, что огласил Эдди. Разумеется, я был бы номером один! На второе место я бы поставил Джошуа, Фьюри на третье, Уайлдера на четвертое, а Джозефа Паркера на пятое. Далее расположились бы Ривас, Поветкин и Ортис. Сейчас это лучшие имена. Пулев? Мусор, настоящий мусор. А Усик пока даже не супертяжеловес. Если он сможет успешно дебютировать против Карлоса Такама, тогда может быть. Нужно подождать и посмотреть", – заявил Уайт.

Ранее мы писали, что чемпионский пояс Александра Усика отдали россиянину. Денис Лебедев без боя стал чемпионом мира по версии WBA.

Напомним, что бой Александра Усика против Карлоса Такама состоится 25 мая в США. Это будет дебют украинца в супертяжелом весе. Такам же провел 42 боя – 36 побед (28 нокаутом), 5 поражений и 1 ничья.

Как сообщалось ранее, разогревать публику перед боем Усик – Такам будет еще один украинец. В андеркарте главного боя вечера выступит Олег Малиновский.

Бокс. Усик – Такам

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