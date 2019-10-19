Судьи отдавали победу Гвоздику: в фатальный раунд Александр входил лидером

До фатального нокдауна двое судей были на стороне Гвоздика / Фото: Getty Images

В бою с чемпионом IBF Артуром Бетербиевым в фатальный для себя десятый раунд украинец Александр Гвоздик входил лидером на двух из трех судейских записках. Судья Джон Маккей после девяти раундов насчитал 87:84 в пользу харьковчанина, Рон Макнейр – 86:85, а вот Джон Потурай отдавал победу россиянину – 87:83. Как при этом работали боксеры в ринге, смотрите в полном видео боя Гвоздик – Бетербиев.

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Но менее, чем за три минуты десятого раунда, Гвоздик трижды оказался в нокдауне и потерял пояс WBC, потерпев первое поражение в 18 боях в профи.

Также смотрите видео, как украинский супертяж Владислав Сиренко отправил в нокаут итальянца Ди Берардино.

Бокс. Сиренко – Ди Берардино. Нокаут Видео: XSport

Все подробности в спецтеме Бой Гвоздик - Бетербиев

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