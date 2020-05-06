"Такие бои без зрителей проводить нельзя": знаменитый промоутер – о битвах Джошуа, Уайлдера и Фьюри

Боб Арум не видит, чем можно компенсировать потери от продажи билетов

Едва ли не самый авторитетный промоутер в мире бокса Боб Арум считает, что крупные бои нет смысла проводить без зрителей. В первую очередь, он объясняет свою позицию с экономической точки зрения. Недавно мы писали, что Арум уже летом ожидает бои, и украинца Постола в том числе.

88-летний специалист бокса не видит смысла в поединках, в частности Энтони Джошуа и Кубрата Пулева, Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера при пустых трибунах. Арум позволил себе не бриться, чтобы по видеосвязи поговорить с журналистом Boxing Social:

"Это слишком крупные бои, чтобы проводить их без зрителей. Я из личного опыта могу сказать, что реванш Уайлдера с Фьюри в феврале принес 17 миллионов долларов от продажи билетов. Чем заменить эти деньги? Если ты проводишь бой при пустых трибунах, то мгновенно лишаешься солидного источника доходов. Кто-то может сказать, что потерю средств можно компенсировать за счет pay-per-view, но это под вопросом. Да, американцы покупают, а точнее, покупали pay-per-view, но это было раньше. Большинство людей устраивало дома вечеринки и приглашало к себе других. Часто эту оплату делили на нескольких гостей. Но теперь они не могут этого делать".

К слову, Арум назвал главную проблему Ломаченко после карантина.

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Смотрите, как Фьюри и Уайлдер вели себя на пресс-конференции перед февральским матчем-реваншем

Пресс-конференция Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри Видео: Reuters

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