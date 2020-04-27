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С места в карьер: знаменитый промоутер бокса уже летом ожидает бои, в том числе и украинца Постола

27 апреля, 13:35

Андрей Фоменко

Боб Арум рассматривает несколько арен в США для организации мероприятий

Уже при жизни ставший легендарный промоутер Боб Арум высказался о скором возвращении бокса на телеэкраны. 88-летний функционер остается важной фигурой в спорте и продолжает заниматься организацией мероприятий. Арум считает, что бои возобновятся уже летом, а он со своей командой работает над несколькими вариантами. Правда, Арум не знает, как вернуть Ломаченко в США.

Промоутер рассказал, что в одном из летних боев он надеется увидеться Виктора Постола, тогда как коронавирус второй раз отменил чемпионский поединок украинца. Его время должно наступить чуть позже, в июле. В целом же Арум имеет грандиозные планы:

"Мы надеемся возобновить деятельность в июне. Сейчас работаем с атлетическими комиссиями в Неваде, Калифорнии и Техасе. Мы хотим убедиться, что когда вернемся, все будет сделано должным образом. Конечно, бои будут проходить без зрителей. Участников мероприятий будут тестировать на коронавирус. Надеемся, что каждую неделю сможем устраивать два-три вечера бокса.

Мы отправим бойцов на карантин, а затем они соберутся в зале Top Rank, где смогут тренироваться со спарринг-партнерами. Сейчас мы приводим наш зал в должное состояние".

Ожидается, что сначала за один вечер будет проходить четыре боя, и как минимум два из них будут показаны по телевидению.

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Смотрите, как боксер Ломаченко занимался дрифтом

Ломаченко дрифт Видео: instagram.com/albert_volk13/

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карантин бокс Василий Ломаченко Виктор Постол Боб Арум

Источник: boxingnews24.com

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