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Такого в ринге еще не было: Макгрегор отправил в нокаут Макгрегора

Сегодня, 11:41

Скандальный ирландец провел поединок в ринге со своим двухлетним сынишкой и получил от него

Отец против сына
Отец против сына. Фото: Instagram
Такого в ринге еще не было: Макгрегор отправил в нокаут Макгрегора //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/9b3/314/5ca9b33140394.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/9b3/314/5ca9b33140394.png Бокс Скандальный ирландец провел поединок в ринге со своим двухлетним сынишкой и получил от него

Бывший чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор провел необычный "бой" в боксерском ринге. Соперником выступил его сын. Маленький Конор Джек Макгрегор, которому через месяц исполнится только два годика, резво схлестнулся со своим знаменитым отцом и нанес по нему довольно мощный удар правой ногой, после которого, судя по выложенным в Instagram фото, Макгрегор-старший оказался на настиле ринге – в "нокауте".

"Отлично, мой чемпион! Классная работа! Я достану тебя в следующий раз", – подписал фото "спарринга" с сынишкой Конор Макгрегор.

Напомним, у Макгрегора до этого уже был опыт проведения поединков в боксерском ринге, но более серьезный, там он дрался с Флойдом Мейвезером и потерпел поражение. После чего вернулся в октагон.

Очевидно, этим семейным постом в Instagram знаменитый ирландец пытается отбелить свое реноме после того, как назвал жену своего российского обидчика Хабиба Нурмагомедова полотенцем.

Как известно, после этих слов ирландца менеджер Нурмагомедова выступил с жетским ответом. "Ты оскорбил 1,5 миллиарда мусульман", – заявил Али Абдель-Азиз, предупредив Макгрегора, что он "попал".

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Тег Конор Макгрегор

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Сегодня|Спорт

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