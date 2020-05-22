"Там есть мгновенье между жизнью и смертью": боксер Редкач вспомнил битву за ДАП и уколол Лома и Усика

Украинский боксер-профессионал Иван Редкач во время карантина активно ведет себя в социальных сетях. 34-летний спортсмен опубликовал очередной пост, последний на данный момент, в котором вспомнил битву за Донецкий аэропорт в 2014 году. Вчера боксер Редкач посмеялся над карантином в России и заявил, что рад представлять Украину.

Боксер поделился своими переживаниям от просмотра эмоционального сюжета прямо из аэропорта и написал сообщение. Уроженец Сумщины, проживающий в Лос-Анджелесе, также "уколол" боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко, которых обвиняют в помощи российской пропаганде:

"Мирного нам всем неба над головой Украина. Мы все можем иметь друзей разных национальностей и мы можем общаться с кем хотим, но нельзя быть национальным достоянием и провозглашать межнациональную дружбу с оппозиционерами в разгар военных действий развернутых этими же оппозиционерами на территории твоей страны. На этом видио видно как наши ребята хотят жить, любить, видеть семью, воспитывать детей.... флаг нужно поднимать за каждого из этих бойцов! Они каждый день выходят на настоящий бой, где нет славы и аплодисментов, нет великих гонораров, нет фанатов и спонсоров, там есть мгновенье между жизнью и смертью".

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На прошлой неделе Редкач предложил Ломаченко зарубу в Лавре.

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