Танком по Циклону: Дэвис провалил первое взвешивание и толкнул Гамбоа, когда гляделки затянулись

Джервонта, который ночью сразится с кубинцем за пояс WBA, поднялся на категорию выше, но оказался слишком тяжелым

Джервонта Дэвис - Юриоркис Гамбоа/Фото Mayweather Promotions

В ночь на воскресенье в Атланте за вакантный пояс регулярного чемпиона мира по версии WBA в легком весе (до 61,2 кг) сойдутся американец Джервонта "Танк" Дэвис (22-0, 21 KO) и кубинец Юриоркис "Циклон из Гуантанамо" Гамбоа (30-2, 18 KO). Титулом WBA Super в этой категории владеет украинец Василий Ломаченко, который в 2020 году хотел бы встретиться с Дэвисом.

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Но накануне на взвешивании Дэвис, который поднялся из второго полулегкого весе (до 59 кг), неожиданно "взял" вес только со второй попытки. На официальной процедуре американский нокаутер Джервонта оказался 61,8 кг, но сумел согнать лишние килограммы за два часа, которые дала ему WBA. Во время второго взвешивания бывший чемпион показал уже 61,1 кг, после чего жадно пил воду, покидая место взвешивания. У Гамбоа проблем с весом не было – ровно 61 кг с первой попытки.

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Отметим, что Дэвис будет оштрафован за то, что не сумел справиться с весом с первой попытки. Также ESPN сообщает, что американец опоздал на официальное взвешивание — возможно, за это также будет выписан штраф. Вообще Дэвис вел себя в этот день крайне вызывающе, и на дуэли взглядов, которая изрядно затянулась, сильно толкнул Гамбоа двумя руками, после чего соперников растащили представители их команд.

Ранее мы писали, чтоназвано имя самой желанной жертвы Ломаченко: этот "Танк" еще не проигрывал.

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