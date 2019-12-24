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"Это не по-пацански": Ломаченко рассказал, почему не мог раньше встретиться с Джервонтой

24 декабря, 11:27

Боксеры были не в равных условиях, и поэтому украинец не спешил вызывать его на бой

Ломаченко с поясом WBC

Ломаченко с поясом WBC / Фото: Reuters

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Украинский боксер Василий Ломаченко объяснил, почему ранее не хотел боксировать с Джервонтой Дэвисом.

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"Теперь он перешел в легкий вес. Когда он был в 130 фунтов, я перешел в 135, я не мог говорить о поединке с Дэвисом. Потому что он находится на категорию ниже меня, и это некрасиво, не совсем по-честному. Человек, который боксирует на категорию выше, вызывает того, кто на категорию ниже. Это не по-пацански, наверное. Сейчас он перешел в мою весовую категорию, теперь все в равных условиях", – сказал Ломаченко.

Кстати, Ломаченко прикупил себе новую машину и уже дал на ней газу. Боксер приобрел BMW для дрифта и сразу же испытал купленное авто в деле – получилось много-много дыма.

Ломаченко дрифт Видео: instagram.com/albert_volk13/

Ломаченко дрифт Видео: instagram.com/albert_volk13/

Как мы писали ранее, за Васю становится тревожно: названы котировки на бой Ломаченко – Лопес. Да, украинцу дают 72 процента на победу. Но шансы Лопеса оценивают выше, чем всех последних соперников Хайтека.

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бокс боксеры Василий Ломаченко Джервонт Дэвис

Источник: Сегодня|Спорт

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