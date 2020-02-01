Тарас Шелестюк с рассечением одержал 18-ю победу в США

Украинский боксер доминировал на ринге на протяжении всего боя

Украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк одержал победу над аргентинцем Луисом Альберто Вероном в Шривпорте, США. Напомним, что соперником украинца должен был быть мексиканец Алехандро Давила, но за неделю до боя он получил травму и отказался от боя. Промоутеру удалось быстро найти замену в лице Верона.

Бой продлился 10 раундов и завершился победой Шелестюка решением судей. Украинец на протяжении всего боя выглядел предпочтительнее и справедливо победил – 97:93, 98:92, 98:92. Отметим, что Шелестюк завершил бой с рассечением на лбу, полученным в результате столкновения головами в пятом раунде.

На счету Шелестюка 18 побед подряд в профи и ни одного поражения. Для Верона это поражение стало вторым в карьере при 18 победах и двух ничьих. В марте этого года украинец провел первый бой после полуторагодичной паузы и победил Мартина Анхеля Мартинеса. В рейтинге боксеров полусреднего веса на сайте boxrec.com он идет 102-м в мире.

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