Тайсон Фьюри назвал дату реванша против Деонтея Уайлдера
Первый бой боксеров завершился ничьей
Экс-чемпион мира по версиям IBF/WBO/WBA в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (28-0-1, 20 КО) раскрыл планы о двух следующих боях. Британец утверждает, что это уже даже не планы, а якобы подтвержденные даты и имена. Первый бой состоится 5 октября в Нью-Йорке (США) против допинг-скандалиста Джаррелла Миллера (23-0-1, 21 КО).
Второй бой – 22 февраля 2020 года в Лас-Вегасе (США) или Нью-Йорке – реванш с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером (41-0-1, 40 КО). Первый бой Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри состоялся в декабре 2018 года и завершился вничью.
Деонтей Уайлдер будет проводить защиту титула 28 сентября 2019 года – его соперником станет Луис Ортис, с которым он уже встречался весной 2018 года. Тогда Уайлдер нокаутировал Ортиса в 10-м раунде. Напомним. что в мае Деонтей Уайлдер победил своего соотечественника Доминика Бризила. Поединок продлился всего 140 секунд и закончился жестким нокаутом в первом раунде. Некоторые фанаты назвали этот решающий удар "убийством" соперника.
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