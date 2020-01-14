Тайсон Фьюри назвал раунд, в котором "вырубит" непобедимого Уайлдера

"Цыганскому королю" приснилось, что его реванш с "Бронзовым бомбардировщиком" будет очень скоротечным

Тайсон Фьюри / Фото: Getty Images

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Британский боксер Тайсон Фьюри, ранее пообещавший съесть Деонтея Уайлдера в бое-реванше 22 февраля, перешел к конкретным срокам. "Цыганский король" назвал раунд, в котором "скушает", точнее, нокаутирует пока что непобедимого "Бронзового бомбардировщика" из США.

Уайлдер – Фьюри / Фото: Reuters

"Уайлдер в курсе, что в нашем прошлом бою было два-три момента, когда он был на грани. Но тогда у меня почти не осталось сил, чтобы победить его. На этот раз я буду бить, пока он не упадет, – заявил The Guardian Тайсон Фьюри, также пока что не знающий поражений на профи-ринге. – Деонтей отправится спать в течение двух раундов. Мне постоянно снится один и тот же сон. В нем я играю в покер, и мне сдают карту номер два. Это значит, что я нокаутирую Уайлдера во втором раунде. В этом нет сомнений, вот увидите"

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Напомним, первый бой между Уайлдером и Фьюри состоялся в декабре 2018 года и завершился ничьей. Что касается реванша 22 февраля, то его фаворитом букмекеры называют Тайсона Фьюри. Ему дают 53 процента на победу, Деонтею Уайлдеру – 43 процента, а на ничейный исход оставляют всего 4 процента.

Алина Шатерникова – о поведении Тайсона Фьюри

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