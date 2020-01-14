Уайлдер на битве взглядов посмеялся над поясом Фьюри, который поддерживает его штаны, а тот пообещал соперника съесть

В первом бою Уайлдер и Фьюри не завершили выяснение отношений / Фото: Reuters

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Сегодня утром по киевскому времени в Лос-Анджелесе прошла пресс-конференция с участием двух эпатажных супертяжеловесов – Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри. Американец и британец встретятся 22 февраля в Лас-Вегасе в повторном поединке за титул чемпиона по версии WBC. Первый бой между ними 1 декабря 2018 года завершился ничьей, и пояс остался у Уайлдера. Мы сообщали, что накануне Фьюри пообещал поселиться в голове Уайлдера.

Чемпион по линии WBC попытался задеть Тайсона тем, что он уклонялся от встречи с ним и проводил бои с несерьезными соперниками:

"Я не могу дождаться этого боя. Он должен получиться такой же захватывающий, как и первым раз. Тогда решение судей дать ему ничью было спорным... Вы знаете, он не хотел быстрого реванша. Я думаю, время сыграло в его пользу, он стал это помогло. Я думаю, что помогло это уже второй раз вокруг. Это определенно сделало его шансы выше. У нас было две разминки,но мои были намного опаснее его. Он осторожно играл на детской площадке, а я поднялся на вершину горы. Два разных бойца. Два разных пути. Выживет только один. Я строю для наследников, а он говорит и притворяется. И даже организовывает события, которые идут двенадцать раундов, но без пояса. Только с тем, который держит его штаны сейчас".

"Цыганский король", нарядившись в веселый костюмчик, тоже в долгу не остался, скромно обозвав Деонтея лапшой.

"Если я настолько глуп, чтобы получить удар его правой рукой, тогда я заслуживаю нокаута. Да, он ударил меня дважды и я дважды падал на пол. Но это не так, как вы бы ударились об пол. Это когда ты возвращаешься и отвечаешь. И он знает, что я не шучу. Я боевой человек. Процитирую великого Брендана Ингла: "Чтобы победить Тайсона Фьюри, ты должен пригвоздить его к канвасам ринга. И это то, что нужно сделать этой маленькой лапше с худыми ногами – прижать меня к канвасам. И если он не сможет сделать это, я собираюсь съесть его".

Затем боксеры покривлялись в дуэли взглядов, наобещав друг другу много приятных моментов и пока что мирно разошлись.

Пресс-конференция Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри Видео: Reuters

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