Завалить монстра: полное видео боя-реванша Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри в Лас-Вегасе

Тайсон Фьюри стал вторым самым тяжелым чемпионом в боксе с 1962 года

Сегодня ночью в Лас-Вегасе в одном из самых ожидаемых боев года британский супертяж Тайсон Фьюри выиграл техническим нокаутом у американца Деонтея Уайлдера и стал обладателем чемпионского пояса WBC. Рефери остановил бой в седьмом раунде после того, как Фьюри зажал своего соперника в углу и начал наносить мощные удары, а команда Уайлдера выбросила белое полотенце.

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Новый владелец титула WBC в супертяжелом весе одиозный британский боец Тайсон Фьюри стал вторым самым тяжелым чемпионом в боксе с 1962 года. Вес Фьюри перед реваншем с Уайлдером составлял 123,8 кг. Рекорд принадлежит россиянину Николаю Валуеву – 147 кг.

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Смотрите полное видео боя Уайлдер – Фьюри

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Напомним, что этот поединок стал реваншем. В первом бою, который прошел в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья. И тогда дважды в нокдауне побывал Тайсон Фьюри.

После сегодняшнего боя в активе 31-летнего Тайсона Фьюри стало 30 побед при одной ничьей – британец сохранил статус непобежденного боксера. В свою очередь, 34-летний Деонтей Уайлдер потерпел первое поражение при 42 победах и 1 ничьей.

Все подробности в спецтеме Реванш Уайлдер – Фьюри.

Уайлдер – Фьюри: взвешивание перед боем Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Реванш Уайлдер - Фьюри

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