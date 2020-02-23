Тайсон Фьюри облизал Уайлдера, дважды отправил в нокдаун и спел песню: как прошел мегафайт в Лас-Вегасе

Ранним утром в воскресенье по киевскому времени Лас-Вегасе состоялся долгожданный реванш между американским боксером Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри. До сегодняшнего дня оба боксера не знали поражений на профи-ринге, но в этот раз Фьюри победил Уайлдера.
И хотя бой прошел на территории США, хозяином ринга чувствовал себя именно Фьюри. Он с первого раунда выглядел лучше своего соперника, наносил больше точных ударов, а в клинче давил на него всеми своими 124 килограммами. В третьем и пятом раундах Фьюри отправил Уайлдера в нокдаун, а в седьмом, после серии атак в углу ринга, команда американца приняла решение остановить избиение и выбросила белое полотенце – сигнал о сдаче боя.
После сегодняшнего боя в активе 31-летнего Тайсона Фьюри стало 30 побед при одной ничьей – британец сохранил статус непобежденного боксера. В свою очередь, 34-летний Деонтей Уайлдер потерпел первое поражение при 42 победах и 1 ничьей.
Видео боя Уайлдер – Фьюри
Бой Фьюри – Уайлдер по раундам
Перед боем соперники развлекли публику своим выходом в ринг. "Цыганского Короля" Тайсона Фьюри вынесли на арену на троне, а Уайлдер предстал в устрашающем черном костюме с маской.
1 раунд Тайсон Фьюри занял центр ринга, британец поддавливает соперника, но Уайлдер пока хорошо уходит и периодически выбрасывает свой джеб. Несколько отличных попаданий от Тайсона, он выиграл первый раунд. Наш счет 10:9 Фьюри
2 раунд прошел встречных курсах. Фьюри снова работал первым номером, но и Уайлдер был точен в своих атаках, пусть и предпринимал он их реже. В концовке раунда, уже после гонга, Тайсон не смог остановиться и продолжил атаковать соперника в углу ринга. Наш счет 20:18 Фьюри
Тайсон Фьюри поет "Американский пирог"
После боя эпатажный Тайсон Фьюри не упустил шанс устроить очередное шоу. Прямо на ринге британец взял микрофон у ведущего и исполнил знаменитый хит американского исполнителя Дона Маклина "American Pie". Песню подхватили все присутствующие в ринге, а затем подпевали даже зрители на трибунах. Не остался в стороне и 88-летний глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.
Статистика ударов боя Уайлдер – Фьюри
Фьюри нанес за весь бой 267 ударов, 82 из которых достигли цели (30,7%). При этом 160 его ударов были силовыми и 58 из них все же обрушились на соперника (36,3%).
Уайлдер выбросил почти в два раза меньше – всего 141 удар за бой, а цели достигли и вовсе только 34 – это менее 25 процентов. При этом, лучший нокаутер современности лишь 18 раз попал по сопернику силовыми ударами, хотя выбросил таких ударов 55 (32,7%).
Фьюри облизал Уайлдера?
В шестом раунде поединка случился любопытный эпизод, который попал в трансляцию. Тайсон Фьюри после очередного наскока на соперника пошел в клинч. Обнявшись, Фьюри сделал языком несколько движений, то ли имитируя слизывание крови соперника, то ли сделав это на самом деле.
Все подробности в спецтеме Реванш Уайлдер - Фьюри
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