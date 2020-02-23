Тайсон Фьюри облизал Уайлдера, дважды отправил в нокдаун и спел песню: как прошел мегафайт в Лас-Вегасе

Ранним утром в воскресенье по киевскому времени Лас-Вегасе состоялся долгожданный реванш между американским боксером Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри. До сегодняшнего дня оба боксера не знали поражений на профи-ринге, но в этот раз Фьюри победил Уайлдера.

И хотя бой прошел на территории США, хозяином ринга чувствовал себя именно Фьюри. Он с первого раунда выглядел лучше своего соперника, наносил больше точных ударов, а в клинче давил на него всеми своими 124 килограммами. В третьем и пятом раундах Фьюри отправил Уайлдера в нокдаун, а в седьмом, после серии атак в углу ринга, команда американца приняла решение остановить избиение и выбросила белое полотенце – сигнал о сдаче боя.

После сегодняшнего боя в активе 31-летнего Тайсона Фьюри стало 30 побед при одной ничьей – британец сохранил статус непобежденного боксера. В свою очередь, 34-летний Деонтей Уайлдер потерпел первое поражение при 42 победах и 1 ничьей.

Видео боя Уайлдер – Фьюри

Бой Фьюри – Уайлдер по раундам

Перед боем соперники развлекли публику своим выходом в ринг. "Цыганского Короля" Тайсона Фьюри вынесли на арену на троне, а Уайлдер предстал в устрашающем черном костюме с маской.

1 раунд Тайсон Фьюри занял центр ринга, британец поддавливает соперника, но Уайлдер пока хорошо уходит и периодически выбрасывает свой джеб. Несколько отличных попаданий от Тайсона, он выиграл первый раунд. Наш счет 10:9 Фьюри

2 раунд прошел встречных курсах. Фьюри снова работал первым номером, но и Уайлдер был точен в своих атаках, пусть и предпринимал он их реже. В концовке раунда, уже после гонга, Тайсон не смог остановиться и продолжил атаковать соперника в углу ринга. Наш счет 20:18 Фьюри

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3 раунд Первый нокдаун! Несколько отменных серий провел Тайсон Фьюри, а завершил раунд нокдауном! Уайлдер быстро поднялся, но урон американскому боксеру уже нанесен. Наш счет 30:26 Фьюри 4 раунд Снова падает на настил ринга Деонтей, но в этот раз боксеры "заплелись" ногами. Продолжает атаки Фьюри, Уайлдер явно не в лучшем состоянии, но он пока держится и огрызается. Наш счет 40:35 Фьюри 5 раунд Второй нокдаун! Серия ударов в голову и завершающий в корпус – от него Уайлдер падает, рефери считает нокдаун. Судья делает предупреждение Фьюри за удары по затылку и снимает с Тайсона балл. Наш счет 49:43 В тренде Тайсон Фьюри победил Уайлдера нокаутом и завоевал чемпионский пояс 6 раунд Фьюри во время своих атак выбрасывает несколько ударов и вяжет соперника в клинче, нависая всем своим весом (более 120 кг!). Это сильно истощает и без того уставшего Уайлдера. Наш счет 59:52 Реклама 7 раунд Бой остановлен! Фьюри зажал Уайлдера в углу ринга, начал наносить удары и рефери останавливает бой после того, как команда американца выбросила белое полотенце. Досрочная победа Тайсона Фьюри – такой результат мало кто прогнозировал. Яркие фото боя Уайлдер – Фьюри: Напомним, что этот поединок стал реваншем. В первом бою, который прошел в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья. И тогда дважды в нокдауне побывал Тайсон Фьюри.

Тайсон Фьюри поет "Американский пирог"

После боя эпатажный Тайсон Фьюри не упустил шанс устроить очередное шоу. Прямо на ринге британец взял микрофон у ведущего и исполнил знаменитый хит американского исполнителя Дона Маклина "American Pie". Песню подхватили все присутствующие в ринге, а затем подпевали даже зрители на трибунах. Не остался в стороне и 88-летний глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

Статистика ударов боя Уайлдер – Фьюри

Фьюри нанес за весь бой 267 ударов, 82 из которых достигли цели (30,7%). При этом 160 его ударов были силовыми и 58 из них все же обрушились на соперника (36,3%).

Уайлдер выбросил почти в два раза меньше – всего 141 удар за бой, а цели достигли и вовсе только 34 – это менее 25 процентов. При этом, лучший нокаутер современности лишь 18 раз попал по сопернику силовыми ударами, хотя выбросил таких ударов 55 (32,7%).

Фьюри облизал Уайлдера?

В шестом раунде поединка случился любопытный эпизод, который попал в трансляцию. Тайсон Фьюри после очередного наскока на соперника пошел в клинч. Обнявшись, Фьюри сделал языком несколько движений, то ли имитируя слизывание крови соперника, то ли сделав это на самом деле.

Все подробности в спецтеме Реванш Уайлдер - Фьюри

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