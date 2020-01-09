Тайсон Фьюри рассказал из джакузи, как он пашет на тренировочном сборе в США

Тайсон Фьюри и тренер Шугар Хилл / Фото: The Guardian

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Скандальный британский боксер Тайсон Фьюри порадовал поклонников еще одним необычным поступком. На этот раз "Цыганский король" решил прочитать лекцию о том, как нужно получить от жизни все. Причем сделал он это в своем неординарном стиле – сидя в джакузи под теплым солнцем. К слову, украинский боксер Александр Усик сравнил себя с Фьюри: "Непонятно, что у Тайсона в голове – так же, как и у меня".

Непобедимый британец сейчас готовится к чемпионскому бою с Деонтеем Уайлдером, запланированном на 22 февраля в США. Обидчик Владимира Кличко поделился такими размышлениями:

"Я обращаюсь к вам из Парадайса, пригород Лас-Вегаса. На что это все похоже? Пальмы, горячая ванна, голубое небо. Это похоже на чувака, который живет словно во сне, с часами Rolex на руке, в черных очках. Но на самом деле я не живу в Instagram, я не живу в соцсетях. Я живу в изнурительном тренировочном лагере. Это скучно, это каждый день повторяется. Но по роликам в соцсетях вам кажется, будто у меня вагон и маленькая тележка свободного времени, а я валяю дурака и все время наслаждаюсь жизнью. Но на самом деле я каждый день пашу до потери сознания. И сейчас я в горячей ванной не потому, что мне нечем заняться, а потому, что мне просто нужно восстановиться от тренировок, от которых ноет все тело. Я это к тому, что реальность и то, что вам кажется по видео в инстаграмчиках, — это огромная разница. Все от жизни можно взять только лишь в одном случае — если сперва как следует попахать".

INSTAGRAM

Ранее "Цыганский король" обозвал Усика бомжом.

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