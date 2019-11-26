"Теперь не нужно драться в обязательных защитах": промоутер – об "особенном" титуле Ломаченко

Василий Ломаченко / Фото: Instagram

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Американский промоутер Боб Арум рассказал, что означает для украинского боксера Василия Ломаченко "фрайчайзинговый" титул WBC. Чемпион WBC, WBA и WBO в легком весе получил новый титул во время конгресса WBC в Мексике, а обычный пояс WBC перешел американцу Девину Хейни. В сети заволновались, что в этом случае Ломаченко не сможет побороться за звание абсолютного чемпиона мира.

"Существуют определенные бойцы, у которых репутация тех, кто боксирует с самыми сильными и лучшими парнями. Это элитные бойцы. Обременять их бессмысленными обязательными защитами… я думаю, это нехорошо для спорта. Если бы Ломаченко постоянно доминировал над слабаками, это была бы одна вещь, но единственный слабак, который у него был со времени его чемпионства в легком весе... он был, потому что его заставили провести обязательную защиту с английским парнем. Как его? Да, Кролла. Это был не бой, это была казнь. Теперь ему не нужно драться в обязательных защитах.

Ломаченко с поясом WBC / Фото: Reuters

Когда он дрался с Люком Кэмпбеллом за вакантный титул – это был хороший, конкурентный, интересный бой, потому что Люк Кэмпбелл – великолепный боец. Такие бойцы, как Канело Альварес и Василий Ломаченко, заслуживают эту приставку, потому что они дерутся только с лучшими. С "франчайзинговым" титулом он будет абсолютным чемпионом, потому что, если он побьет победителя поединка Комми – Лопес, я объявлю его абсолютным чемпионом. Мне плевать, если у кого-то будет другое видение. Одна из вещей, которая вредит спорту, – это заставлять элитных бойцов драться в обязательных защитах против парней, которые не заслужили быть в одном ринге с ними", – заявил Арум.

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