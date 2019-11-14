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На пути Ломаченко стоит Терминатор: украинец рассказал, с кем хочет драться и что мешает бою с Лопесом

14 ноября, 13:01

Василий дал прогноз на поединок Комми и назвал свой самых сложный бой в карьере

Василий Ломаченко - мировой рекордсмен

Василий Ломаченко - мировой рекордсмен / Фото: Instagram

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Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) признался, что хотел бы провести бой за звание абсолютного чемпиона против разговорчивого американца гондурасского происхождения Теофимо Лопеса, но считает, что 14 декабря тот проиграет Ричарду Комми в бою за титул IBF. Ранее Ломаченко назвал причины поражения Гвоздика от Бетербиева.

"Хотел бы с Лопесом отбоксировать, ведь он уже раскрутил наш бой, – отметил в интервью с "Радіо Кордон" Василий. – Много кто хочет увидеть этот поединок. Но я думаю, что Комми победит Лопеса. Нокаутом".

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Также Ломаченко назвал самый сложный бой в своей карьере – им оказался единственный проигрыш аккерманца в профи в поединке с мексиканцем Орландо Салидо:

"Проблема была в том, что я боксировал с чемпионом мира, только перейдя в профессионалы и, в принципе, не до конца понимал и знал все тонкости профессионального бокса . Можно сказать, что это был горький опыт, который в дальнейшем раскрыл меня как профессионала.

Салидо уже завязал с боксом, поэтому реванша не будет. После нашего боя прошел год-два, и он уже заканчивал карьеру. Не успели договориться".

На прошлой неделе известный как заядлый рыбак Ломаченко принял участие в зарыблении Днепра.

Смотрите урок Английского Василия Ломаченко

Василий Ломаченко – урок английского Видео: Instagram

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